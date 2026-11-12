Rūdolfs Brēmanis vēsta par laupīšanu (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 20:28
Brēmanis: pie “Origo” aplaupīta Saeimas deputāte, policisti nebraucot
Saeimas deputāts Rūdolfs Brēmanis savā “Facebook” kontā pavēstījis, ka tunelī pie “Origo” aplaupīta Saeimas deputāte, bet policijas rīcība izraisījusi neizpratni.
Viņš apgalvoja, ka kāds bariņš deputāti ielenca uz trepēm un izrāva somu ar maku un aizskrēja. Kad viņa piezvanījusi policijai, neminot savu deputātes statusu, viņai ieteikts negaidīt un nerakstīt iesniegumu.
Brēmanis sacīja, ka deputāte principa pēc projām neies, bet policistu kā neesot, tā neesot.
Brēmanis deputāti vārdā neminēja, taču "Suverēnās varas"/"Jaunlatviešu" deputāts Saeimā Artūrs Klēbahs paziņojis, ka cietusī ir Gita Plaude.
Artūra Klēbaha paziņojums