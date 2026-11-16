Indras Vilipsones kultūrpieturas gaismas un varoņu meklējumos. Ko ieplānot no 16. novembra līdz 22. novembrim?
Laternu stundas arvien vairāk pārņem pilsētu, daudzviet mirdz pateicības svecītes mūsu varoņiem, kuri skarbos vēstures līkločos sargājuši mūsu Dzimteni. Šonedēļ svinēsim Latvijas dzimšanas dienu ar savām domām, savām izjūtām un savu mīlestību, bet jau drīz visu pasauli pārņems Ziemassvētku jampadracis. Kaut kā gribas palikt mazliet savrup no bezpersoniskiem spīdumiem dzīvē un internetā un rast vienkāršību, skaidrību un iedvesmu garīgajā drošībā, ko mums sniedz kultūra.
Šorīt vēlos mazliet padalīties ar spēcīgiem kultūrnospiedumiem, ko novembris jau nesis, nevaru aizmirst izcilā baritona Ludovika Tezjē (Ludovic Tézier) solokoncertu Latvijas Nacionālajā operā - spilgta personība, pārsteidzoša tehnika, cēla, silta balss un tēla dziļums katrā ārijā, laimes pārpārēm… Zinu, ka mani draugi un paziņas jau čakli sērfo internetā, lai nopirktu kādu biļeti uz Tezjē koncertiem un izrādēm Eiropā, bet man ir viens priekšlikums, kas attiecināms jau uz aprīļa kalendāru mūsu Baltajā namā, kad atkal slavens viesis mūs pagodinās ar savu klātbūtni, un jā - Operas pasaules uzlecošā zvaigzne koncertēs Rīgā! Viens no šobrīd spilgtākajiem un neparastākajiem opermākslas talantiem, kontrtenors Mājans Lihts (Maayan Licht), viesosies Latvijas Nacionālajā operā ar solokoncertu.
Par “mūsdienu Farinelli” dēvētais dziedātājs pārsteidz ar fenomenālu balss virtuozitāti, emocionālu izteiksmību un spēju izdziedāt lomas, kurām tikai retais vokālists spēj stāties pretī. 2025. gadā viņš saņēma prestižo “Oper! Awards” balvu kategorijā “Labākais jaunais mākslinieks”, bet viņa talants jau iekarojis ne tikai Eiropas opernamus, bet arī sociālos tīklus, kur viņa priekšnesumus skatās miljoni. Mākslinieks, kurš ar savu balsi un personību lauž priekšstatus par operu un spēj aizraut arī pavisam jaunu klausītāju paaudzi. Koncerts, kuru vērts laikus ierakstīt savā kultūras kalendārā! LNOB tas gaidāms 13. aprīlī, vēl šodien var teikt: sacīts – darīts, bet aina zāles plānā strauji mainās un brīvās vietas izkūst kā vēl nesnigušais sniegs. Ielūkojoties mākslinieka mājaslapā, acis žilbst vistiešākajā nozīmē.
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Šis tālākai nākotnei, bet vēl, atminoties aizvadīto nedēļu, noteikti man jāpiemin te Jāņa Ķirša radītā “Rīgas sargu dziesma”, kas savā skaņurakstā uzauda mīlestības, cieņas un dedzības bruņukreklu mūsu Latvijai, prieks par jauniem, talantīgiem cilvēkiem, kuri no sirds izdzied šo vēstījumu, mana Lāčplēša diena bija akumulatora uzlāde ticībai un cerībai, ielikšu te dziesmu, tik skaisti!
Tālāk vedināšu uz gaismu, dažādu, bet tik nepieciešamu – kad tumsa ieņem savu vietu jau pēcpusdienā, ir īstais laiks to pārvērst piedzīvojumā. Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs vakaros pārtop par izgaismotu pasaku pasauli, kurā vairāk nekā 200 gaismas instalāciju aicina doties gandrīz divus kilometrus garā pastaigā. Gaismas festivāls “Maģija Botāniskajā dārzā” ir labs iemesls izrauties no ikdienas steigas, izbaudīt rudens un ziemas vakaru pavisam citās noskaņās un, kas zina, varbūt uz brīdi atkal noticēt brīnumiem! Festivāls norisinās no 6. novembra līdz 31. janvārim, un to var apmeklēt no ceturtdienas līdz svētdienai, kā arī atsevišķās svētku dienās. Vien jāatceras, ka šim vakara piedzīvojumam nepieciešama atsevišķa biļete — ierastās Botāniskā dārza biļetes un abonementi nederēs.
Baudīt gaismu esam aicināti arī Andrejsalā - Gaisma sauc krastā! Latvijas dzimšanas dienas noskaņās arī Daugavas krastmala Andrejsalā iegūs pavisam jaunu vaibstu. “Riga Waterfront” teritorijā būs skatāmas četras gaismas mākslas instalācijas, bet īpašs notikums ir pasaulslavenā britu mākslinieka Brūsa Munro (Bruce Munro) darba “Gaismas lauks” (“Field of Light”) pirmā viesošanās Latvijā. Iedomājieties — gandrīz 10 000 mirdzošu gaismas stublāju teritorijā, kas lielāka par futbola laukumu! Līdzās šim iespaidīgajam gaismas laukam būs skatāmi arī latviešu mākslinieka Māra Kalves “Apslēptie apvāršņi”, gaismas projekcijas uz bijušās Rīgas elektrostacijas skursteņiem un Ilzes Eklsas instalācija “Pagātne nākotnē”. Četri atšķirīgi mākslinieciski skatījumi, kas ļaus pilsētas industriālo ainavu ieraudzīt gluži citā gaismā — gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
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Turpināšu ar literatūru. Nezinu jauši vai nejauši mani šajā novembrī atrada Raimonda Ķirķa dzeja, kura mani uzrunāja kaut kādā ļoti pirmatnējā, gandrīz instinktīvā līmenī. Tā negaidīti atmodināja senas, šķietami pagaisušas atmiņas, bērnības sajūtas, smaržas un nospiedumus, par kuru klātbūtni sevī, iespējams, pat neesmu nojautusi. Un pāri visam — valoda! Tās dāsnums, precizitāte un pārsteidzošais trāpīgums. Reizēm vārdi ir kā spējš cirtiens, bet jau nākamajā mirklī kļūst par glāstu. Šajā dzejā ir kaut kas ļoti ķermenisks un vienlaikus trausls, ass un bezgala saudzīgs. Tā ne tikai liek domāt, bet arī sajust — ar visu savu pieredzi, atmiņu un zemapziņu. Jaunais krājums “Krasta līnija” vedina uz domām, ka jo tuvāk pieej kādai atmiņai vai sajūtai, jo plašāka un neaptveramāka tā kļūst. Gluži kā pati krasta līnija, kuru, mērot arvien precīzāk, nekad nevar izmērīt līdz galam. Varbūt jums noder..
Kā katru gadu 18. novembrī došos pastāvēt Brīvības pieminekļa pakājē, vienkārši pabūt, bet šogad paredzēts arī koncerts “Brīvības ainavas Latvijas dzimšanas dienā”! 18. novembrī Brīvības laukumā Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu svinēs ar vērienīgu koncertu “Brīvības ainavas”, kura centrālais tēls būs dižkoks — Latvijas spēka, sakņu un nepārtrauktības simbols. Iedvesmojoties no Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām astoņām ainavām, ar mūzikas, gaismas un videoprojekciju palīdzību tas pārtaps dažādos Latvijas dabas tēlos. Koncertā uzstāsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa “Neaizmirstulītes” un trio “Oranžās”. Koncerta režisors ir Sandis Kalniņš. Pulksten 20.00 izskanēs Valsts prezidenta uzruna un Latvijas valsts himna, bet no 20.10 līdz 23.00 Brīvības laukumu izgaismos īpašs gaismas uzvedums. Četras līdz piecas minūtes garais gaismas stāsts atkārtosies ik pēc desmit minūtēm, ļaujot ikvienam atrast savu brīdi svētku noskaņas piedzīvošanai.
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Novembra lēnais laiks turpinās, piepildīsim to ar saturu un siltu gaismu. Tiekamies!