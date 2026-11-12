Viena no Latvijas pērlēm Cesvaines pils saņem līdzekļus Lielās halles atjaunošanai
Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) piešķīris 9000 eiro Cesvaines pils Lielās halles vēsturiskās apdares izpētei un konservācijai, pavēstīja Cesvaines pils vadītāja Linda Vizuma.
Vizuma skaidroja, ka Cesvaines pils Lielā halle ir viena no ēkas iespaidīgākajām un vēsturiski greznākajām telpām. Savulaik tās sienas un velvētos griestus rotāja bagātīgi dekoratīvie krāsojumi, ziedu motīvi un ornamentāli gleznojumi.
Laika gaitā, īpaši pēc 2002. gada ugunsgrēka un iepriekšējos gadu desmitos veiktajiem remontdarbiem, ievērojama daļa šīs apdares ir bojāta vai zudusi.
Piešķirtais finansējums ļaus turpināt Lielās halles atjaunošanu divos būtiskos virzienos - veikt padziļinātu sienu un griestu vēsturiskās apdares izpēti, kā arī sākt trešās griestu velves daļas konservāciju, nostiprināt vēsturisko apmetumu un dekoratīvos gleznojumus, novērst turpmāku to bojāšanos un saglabāt autentiskās apdares liecības.
Šie darbi ir turpinājums pēdējos gados īstenotajiem restaurācijas posmiem - Lielās halles kamīna atjaunošanai, vēsturisko apdares materiālu laboratoriskajai izpētei un dekoratīvo dzegu konservācijai.
Projekta īstenošanas laikā iegūtie rezultāti kalpos par pamatu turpmākai, pakāpeniskai visas Lielās halles vēsturiskā interjera restaurācijai.
Darbus vadīs būvmākslas mantojuma restauratore meistare Madara Rasiņa, un tos paredzēts īstenot līdz 2027. gada 31. martam.
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No 1893. līdz 1896. gadam būvētā Cesvaines pils ir izcils eklektisma paraugs, kurā sajaukušies gotikas, renesanses, romānikas un jūgendstila elementi, bet tai blakus atrodamas viduslaiku pils paliekas. 2002. gada 5. decembrī tā pamatīgi cieta ugunsgrēkā, taču kopš tā laika ir atjaunota.
Šī skaistā pils ir piesaistījusi ne tikai tūristus, bet arī kinostudijas. Šeit tapusi Rīgas Kinostudijas 1975. gada klasika "Melnā vēža spīlēs", bet no nesenās pagātnes veikumiem, piemēram, 2018. gada Latvijas, Francijas, Lielbritānijas un Krievijas kopražojums "Sonāte" (The Sonata), kur galvenās lomas atveido Freja Tinglija, Rutgers Hauers, Džeimss Folkners un Simons Abkarjans, un arī 2023. gada Latvijas un Lielbritānijas kopražojums "Hamelinas stabulnieks" (The Piper), kur galvenās lomas atveido Elizabete Hērlija, Mia Dženkinsa un Džeks Stjuarts.