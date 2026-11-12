Lāčplēša dienā izskanējis koncertuzvedums “Rīgas sargi”
11. novembrī, Lāčplēša dienā, Rīgas Kongresu namā izskanēja koncertuzvedums “Rīgas sargi”, pulcējot 950 skatītāju. Piecu solistu balsis, Rīgas Skolēnu pils ...
FOTO: ar stāvovācijām izskanējis koncertuzvedums “Rīgas sargi”
11. novembrī Rīgas Kongresu namā ar pilnu zāli un stāvovācijām izskanēja koncertuzvedums “Rīgas sargi”.
Uz skatuves satikās Miks Galvanovskis, The Ludvig, Eduards Rediko, Roberts Rudzītis, Niks Freimanis. Koncertprogrammai īpašu skanējumu piešķīra Rīgas Skolēnu pils orķestris Artūra Švarcbaha vadībā, papildinot solistu izpildījumu un piešķirot dziesmām muzikālu vērienu.
Režisores Daces Micānes-Zālītes veidotais uzvedums, iedvesmojoties no filmas “Rīgas sargi”, aicināja atgriezties pie Latvijas brīvības cīņu notikumiem. Dzīvais izpildījums, vēsturiskās liecības un videoprojekcijas veidoja stāstu par cilvēku drosmi, izvēlēm un ticību savai valstij. Vēsturiskos notikumus caurvija arī Kaijas un Mūrnieka mīlestības stāsts.
“Tuvu blakus Rīgas pilij ir Daugava, tikpat tuvu vakardien saplūda enerģija no pagātnes notikuma ar mūsdienu enerģiju, kad, pieskaroties vēsturei un patriotiskai tēmai, atdzīvojās Lāčplēša dienas dvēsele - cilvēki, latvieši, strēlnieki, kas aizstāv savu zemi, Rīgu un jaundibinātās Latvijas valsts pastāvēšanu,” pārdomās dalās režisore Dace Micāne-Zālīte.
“Komponista Jāņa Ķirša redzējums, veidojot koncertuzvedumu, seko labākajām latviešu skatuves mākslas tradīcijām, kad emocija un profesionālisms ir tā lāpa, kas mirdz - tādi mēs esam, latvieši - emociju karaļi!” uzsver režisore.
Programma vienoja dažādu laiku mūziku - no strēlnieku dziesmām līdz mūsdienu autoru darbiem, kuros turpinās piederības un dzimtenes mīlestības tēma. Tajā izskanēja arī nesen klajā laistā “Rīgas sargu dziesma”, kuras mūzikas autors ir Jānis Ķirsis, bet teksta autors - Pēteris Draguns. Dziesmas noslēgumā solisti pagriezās pret ekrānu, kurā bija redzams filmas kadrs, savienojot muzikālo priekšnesumu ar kino vēstījumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Organizatori “Skoleniem.lv” ziņo, ka koncertuzvedums “Rīgas sargi” izskanēs vēlreiz, bet par nākamā koncerta norises laiku un vietu informācija sekos. Pēc koncerta solisti steidzās uz krastmalu, lai piedalītos Latvijas Televīzijas tiešraidē, turpinot svētku vakara muzikālo vēstījumu līdzās iedegtajām piemiņas svecītēm.