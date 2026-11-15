Ilze un viņas vīrs Viktors saslimuši ar smagu “zirgu vīrusu”
“Latvija dzīvos! Latvijai ir nākotne!” Tādu pārliecību intervijā portālam Jauns.lv pauda Baltkrievijas pierobežā saimniekojošā uzņēmēja Ilze Stabulniece. Viņa pastāstīja par savas ģimenes darbošanos zirgu sētā “Klajumi”, kas atrodas 5 kilometrus no Latvijas robežas - Krāslavas novada Kaplavas pagastā.
Vaicāta par to, kāpēc ģimene darbojas tieši ar zirgiem, Ilze atbildēja: “Ar zirdziniekiem ir īpatnēji. Zirgiem mēs, cilvēki, esam gana vienalga, bet ir teiciens, termins “zirgu vīruss”. Tu nekad nevari zināt, kam "zirgu vīruss" pielīp. Ja pielīp, tad tas ir uz visu dzīvi.” Izārstēt to vairs nevarot.
Pirmais zirgs kopā ar Latvijas neatkarības atgūšanu
“Es esmu piedzimusi okupācijas laikā un pirmo zirgu nopirku kopā ar Latvijas neatkarības atgūšanu 1991.gadā. Bet man nav pirmās tikšanās, iepazīšanās ar zirgu. Man liekas, ka es esmu vienmēr mīlējusi šos dzīvniekus un sapņojusi par tiem.
Pēc juku laikiem sanāca, ka es nopirku “divi vienā” - ķēvīte bija grūsna. Ar zirgu īpašniekiem ir tādi joki: ja ir viens zirgs, tad gribētos divus, jo zirgam vajag draugu un cilvēks nav viņa labākais draugs. Tad mums bija divi zirgi. Kad bija divi, tad gribās trīs. Kad bija trīs, tad jau pieciem arī vieta atradīsies. Kur pieci, tur sestais, septītais, un tagad mēs dzīvojam 18 zirgu ģimenē.
Mēs savus draugus neēdam un nepārdodam
Mēs dzīvojam ar teicienu: “Mēs savus draugus neēdam un nepārdodam.” Nezinu, kurš vēl Latvijā var ar tādu moto dzīvot atklāti. Nezinu, vai Latvijā pastāv kāda liela zirgaudzēšanas saimniecība (ar 18 zirgiem uzskatām sevi par gana lielu), kas savus zirgus nepārdod.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zirgi mums tiešām ir ģimene, un viņi strādā. Mēs esam Latvijas šķirnes zirgu audzētāji un nodarbojamies arī ar ciltsdarbu. Protams, arī mūsu bērni palīdz visā.”
Paklausīja ekonomikas profesoram, ka vislabākais bizness ir saistīts ar hobiju
Ilze atminējās, ka, mācoties pirmajā universitātē, ekonomikas profesors teica: “Vislabākais bizness ir balstīts uz hobiju.” Tā kā Ilzei ļoti patika zirgi un jāt ar tiem, viņa izdomāja sākt biznesu saistībā ar zirgiem.
“Man tik šausmīgi patika jāt. Es izdomāju: tas būs sēdošs darbs, sēdēšu uz zirga un vadīšu ekskursijas, zirgi paliks mājās, zirgi nebūs jāpārdod, nauda nāks. Tā veidojās mūsu pirmais bizness.” Ilze atklāja, ka apzināti izvēlējās sākt savu biznesu saistībā ar zirgiem: “Tā es izfunktierēju.”