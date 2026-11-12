Valkas, Valmieras un Smiltenes pusē uzdarbojušies automašīnu riepu zagļi - policija aicina atsaukties aculieciniekus
Šī gada novembrī Valkas, Valmieras un Smiltenes novados uzdarbojušies garnadži, kas vairākā automašīnām nozaguši riepas kopā ar diskiem, kā arī citas mantas un transportlīdzekļu detaļas. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš apkārtnē pamanījis aizdomīgas personas.
Pirmie zādzību gadījumi reģistrēti 4. novembrī Valkā. Ap pulksten 21.25 V. R. Zāmuela ielā no pie daudzdzīvokļu ēkas novietotās automašīnas “Audi A4” tika nozagtas visas četras riepas kopā ar diskiem. Savukārt ap pusnakti Rūjienas ielas pagalmā, aiz atkritumu konteineriem, garnadži apzaga automašīnu “Audi A6” – nozaga četras riepas ar diskiem, kā arī no neaizslēgta bagāžas nodalījuma dažādas mantas. Katrā no šiem gadījumiem nodarīti 200 eiro lieli materiālie zaudējumi.
Līdzīgi noziegumi 7. novembrī konstatēti Zilākalnā, Valmieras novadā. Valmieras ielā no vairākām automašīnām – “VW Bora” un diviem “Volvo” – nozagtas riepas un diski. Savukārt Imantas ielā apzagti vēl vairāki transportlīdzekļi – trīs “Audi” un “Ford”. No automašīnām nozagtas riepas, diski, riteņu skrūves, degvielas tvertņu vāciņi, degviela, kā arī automašīnas valsts reģistrācijas numura zīme un citas detaļas. Atsevišķiem transportlīdzekļiem nodarīti arī bojājumi.
Zādzības turpinājušās arī citviet. 10. novembrī policijā saņemta informācija, ka naktī Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, no trim privātā teritorijā novietotām automašīnām nozagti alumīnija diski.
Savukārt 11. novembrī laika posmā no pulksten 18.30 līdz 20.30 Valmierā, pie Nākotnes ielas garāžām, no automašīnām “Volvo” un “Audi A6” nozagtas astoņas riepas kopā ar diskiem. Šajā gadījumā īpašniekiem nodarīti 1400 eiro lieli materiālie zaudējumi.
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Valsts policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un sniegt jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā. Ja kāds minētajās vietās un laika posmos ir pamanījis aizdomīgas personas vai transportlīdzekļus, dzirdējis aizdomīgus trokšņus vai viņa rīcībā ir cita izmeklēšanai noderīga informācija, aicinām sazināties ar Valsts policiju.
Īpaši likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus un uzņēmējus, kuru īpašumā vai teritorijās atrodas videonovērošanas kameras. Iespējams, tajās fiksētas personas vai transportlīdzekļi, kas varētu būt saistīti ar šiem notikumiem.
Tāpat VP aicina autovadītājus pārskatīt videoreģistratoru ierakstus – arī tajos var būt fiksēta izmeklēšanai nozīmīga informācija. "Ja jūsu rīcībā ir šāda informācija vai videoieraksti, aicinām sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī," aicina likumsargi.