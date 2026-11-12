Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā atklās izstādi „Krāt un celties”
Svinot Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja (LNRMM) simtgadi, 20. novembrī plkst. 18.00 LNRMM izstāžu zālē Pulka ielā 8, Rīgā, tiks atklāta izstāde “Krāt un celties”, kas caur pedagoga, kolekcionāra, mineraloga un viena no Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja aizsācēja, Jāņa Grestes, personību aicina domāt par kolekcionēšanas jēgu, atmiņu saglabāšanu un cilvēka attiecībām ar apkārtējo pasauli.
Jānis Greste (1876-1951) pieder pie tām Latvijas kultūras personībām, kuru darbības mērogu grūti aptvert vienā stāstā. Viņš piedzīvojis gan cariskos, gan brīvvalsts, gan padomju laikus – tas ir viņa daudzveidīgās personības portreta fons. Viņš bija skolotājs, dabaszinātņu entuziasts, viens no Latvijas muzejniecības aizsācējiem, krājējs un pētnieks, kurš visa mūža garumā vāca gan akmeņus un anatomiskos preparātus, gan rakstnieku piemiņas lietas, dokumentus un citus priekšmetus. Viņa radītais mantojums ļauj paraudzīties ne tikai uz vienu cilvēku, bet arī uz veselu laikmetu, kurā mijās dažādas varas, ideoloģijas un priekšstati par zināšanām, kultūru un sabiedrību.
Izstādes centrā ir jautājums: kāpēc cilvēki krāj? Kas nosaka priekšmeta vērtību, un kā priekšmeti pārvēršas atmiņu nesējos? Izstāde mudina apmeklētājus aizdomāties par kolekcionēšanas un krāšanas paradumiem, to jēgu un reizēm arī šķietamo nejēdzību. Vienlaikus tā aktualizē attiecības starp valsti un indivīdu dažādos vēstures posmos, kā arī cilvēka mainīgo attieksmi pret dzīvām būtnēm un atmiņu objektiem.
Izstādes naratīvs veidojas no Jāņa Grestes daudzpusīgajām interesēm un dzīves pieredzes. Tajā atklājas viņa aizrautīgā pedagoģiskā darbība, dabaszinātņu kolekcijas, ciešā draudzība ar rakstnieku Rūdolfu Blaumani, interese par anatomiju, humora izjūta un pretrunīgās attiecības ar dažādām politiskajām varām. Grestes stāsts vienlaikus ir arī stāsts par zaudētām kolekcijām, kara radītiem postījumiem, privātām traģēdijām un neatlaidīgu vēlmi saglabāt liecības nākamajām paaudzēm.
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Līdzās muzeja krājuma priekšmetiem izstādē iekļauti arī mūsdienu autoru un kolekcionāru piemēri, kas paplašina skatījumu uz kolekcionēšanas fenomenu un apliecina, ka robeža starp zinātni, mākslu, atmiņu un personisku aizraušanos bieži ir ļoti nosacīta. Apmeklētāji sastapsies gan ar akmeņu kolekcijām, gan ikdienas priekšmetu krājumiem un neparastiem stāstiem par to, ko cilvēki izvēlas saglabāt.
Izstāde “Krāt un celties” nav tikai vēstījums par Jāni Gresti. Tā rosina pārdomāt katra paša attiecības ar lietām, ko glabājam, pazaudējam vai nododam tālāk. Ko mūsu krājumi stāsta par mums? Kad priekšmets kļūst par liecību? Un vai iespējams saglabāt atmiņu, nesaglabājot pašu lietu?