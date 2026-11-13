Artis Pabriks komentē propagandistu domugraudus: Latvija, Kosova, Donecka un Latgale - kam ir tiesības uz pašnoteikšanos?
Latvija taču arī gribēja neatkarību – kāpēc tad to nedrīkst dot Doneckai? Kosovu atzināt – ar ko Krima sliktāka? Šādi propaganda vienā teikumā saliek okupāciju, valsts neatkarības atjaunošanu un tautu pašnoteikšanās prasības. Secinājums šķiet gatavs: Rietumi esot liekulīgi, bet Krievijai pārmetot to, ko citiem atļauj. Tikmēr Latgales atšķirīgā identitāte un neapmierinātība ar Rīgu vēl nenozīmē vēlmi atdalīties no Latvijas.
Ziemeļeiropas politikas centra direktors, bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs Artis Pabriks (LA) neredz pamatu reģionu uzskatīt par separātisma perēkli, taču aicina saprast, kā Kremlis izmanto jautājumu par tiesībām uz savu valsti. Par to raidieraksta “Kas tas vispār bija?!” rubrikā “Aiz priekškara”.
Atšķirīga identitāte nenozīmē vēlmi atdalīties
Vai cilvēks, kurš uzsver savu latgalisko identitāti, tādēļ vien uzskatāms par Kremļa atbalstītāju? Pabriks tam nepiekrīt. “Jautājums ir, vai viņš domā par to, ka viņam ir atšķirīgāka identitāte nekā vidzemniekam, kurzemniekam vai līvam. Bet ko viņš ar to dara?” Piederības sajūta pati par sevi nenozīmē vēlmi pārzīmēt Latvijas robežas.
“Ja Rīga mūs nesapratīs, ņemsim un atdalīsimies!” reizēm izskan no cilvēkiem Latgalē. Pabriks aicina neuztvert katru šādu izteikumu kā politisku programmu. “Mēs nevaram katru neapmierinātību ar valdību reducēt uz iredentismu vai neatkarīgas valsts izveidošanu. Ja jūs pajautāsiet rīdziniekiem, viņi arī ir neapmierināti ar valdību,” saka Pabriks. Viņa vērtējumā Latgalē nav spēcīgas vietējas atdalīšanās kustības, lai gan šādus centienus varētu veicināt no ārpuses.
Atdalīšanās aicinājumi gan nav tikai izdomāti. Valsts drošības dienests 2026. gada augustā rosināja sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas nepilsoni, kurš, pēc dienesta izmeklēšanā noskaidrotā, vietnē “TikTok” atbalstījis Daugavpils atdalīšanu. Savukārt 2016. gadā BBC pārraidē tika izspēlēts hipotētisks konflikts ar separātismu Latgalē un Krievijas iejaukšanos. Taču ne atsevišķi aicinājumi, ne militāra scenārija izspēle neapliecina visa reģiona vēlmi pamest Latviju.
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“Latgales iedzīvotāji vai latgalieši ir vienmēr balsojuši par kopīgu Latviju kā valsti,” uzsver Pabriks. Viņš apšauba arī pieņēmumu, ka pievienošanās Krievijai dotu lielāku brīvību latgaliskajai identitātei: “Vai latgaliešu identitāte tiktu vairāk cienīta, piemēram, Latgalei pievienojoties Krievijai? Es stipri šaubos.” Ja Latvijā parādītos no ārpuses iesūtīti “zaļie vīriņi”, tā viņa ieskatā būtu bruņoto spēku novēršama agresija, nevis reģiona pašnoteikšanās.
Kas patiesībā vadīja Donbasa “republikas”
Donbasā Krievija ilgstoši centusies radīt priekšstatu par vietējo iedzīvotāju sacelšanos pret Kijivu, pati iesaistoties konflikta izraisīšanā un uzturēšanā. “Mēs gribam savu impēriju atpakaļ, un mēs kaimiņu valstīm gribam nošķelt pēc iespējas vairāk teritorijas vai paņemt viņas visas,” Krievijas mērķi formulē Pabriks. Pašnoteikšanās arguments tika piemeklēts teritoriju iegūšanai. Tā dēvēto Donbasa separātistu atkarību no Maskavas viņš raksturo skarbi: “Viņi, es atvainojos, nevar aiziet uz tualeti un nokārtoties bez atļaujas no Kremļa. Un tā ir tā atšķirība starp Donbasu un, piemēram, Skotiju vai Kataloniju.”
Eiropas Cilvēktiesību tiesa lietā “Ukraina un Nīderlande pret Krieviju” atzina, ka separātistu kontrolētās teritorijas Ukrainas austrumos jau no 2014. gada 11. maija atradās Krievijas faktiskā kontrolē. Savukārt 2025. gada spriedumā tiesa secināja, ka bruņoto grupējumu atkarība no Krievijas bija tik pilnīga, ka tie faktiski darbojās kā tās valsts institūcijas.
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2022. gada februārī Maskava atzina abu tā dēvēto republiku neatkarību, bet septembrī pēc balsojumiem okupētajās teritorijās paziņoja par Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu aneksiju. ANO Ģenerālā asambleja nosodīja gan nelikumīgos balsojumus, gan aneksijas mēģinājumu. “Nav tā, ka Krievija saka: jūs tagad būsiet neatkarīgi, tad jūs tur pastāviet, un mēs karaspēku izvedam ārā,” norāda Pabriks. Solījumu par brīvību viņš aicina pārbaudīt pēc tam sekojošās rīcības: “Mēs tagad gribam Donbasu kā neatkarīgu valsti? Vai mēs gribam, lai Donbass būtu Krievijas sastāvdaļa?”
Iebrukumu palīdzēja attaisnot arī stāsts par cilvēku glābšanu. 2022. gada februāra uzrunā Vladimirs Putins apgalvoja, ka Donbasa iedzīvotāji piedzīvojot genocīdu. Starptautiskā tiesa 2022. gada 16. marta lēmumā par pagaidu pasākumiem norādīja, ka tās rīcībā tobrīd nav pierādījumu šīs apsūdzības pamatojumam, un uzdeva Krievijai apturēt 24. februārī sāktās militārās operācijas. Pabriks savukārt atgādina par Krimas tatāriem, kuri “negrib būt zem Krievijas.” ANO Cilvēktiesību uzraudzības misija ziņojumā par desmit okupācijas gadiem Krimā aprakstījusi vārda un reliģijas brīvības ierobežošanu un mediju slēgšanu, kas nesamērīgi skārusi Krimas tatāru un ukraiņu kopienas.
Maskavai pietiek ar šaubām
Latvija taču arī gribēja neatkarību, tāpēc par citiem, kas to vēlas, nāktos paklusēt! Šādi propaganda vienā teikumā saliek okupāciju, neatkarības atjaunošanu un pašnoteikšanās prasības. Noklusējot atšķirības, rodas šķietams pamats secinājumam, ka Latvija, skrienot pakaļ Rietumiem, esot liekulīga, bet Krievijai pārmetot to, ko citiem atļauj. Pabriks Krievijas diplomātiju raksturo kā prasmīgu pieņemto noteikumu un starptautisko nolīgumu izmantošanā savām vajadzībām. Viņš aicina vispirms jautāt, kāds ir Maskavas mērķis, un tikai tad vērtēt argumentus, ar kuriem tā savu rīcību pamato. “Viņi izmanto jebkuru argumentu, kurā kāds ieklausās,” saka Pabriks.
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Fragmentētā informācijas vidē nav nepieciešams pārliecināt visus. “Maskavai nevajag pierādīt savu patiesību, viņai pietiek ar to, ka viņi sēj vienkārši šaubas. Un tad, kad ir šaubas, vienmēr kāds atradīsies, kas teiks: kāpēc gan ne? Varbūt arī Donbasam vajag neatkarību, varbūt arī Talsiem vajag neatkarību,” viņš skaidro.
Vienam klausītājam piedāvā argumentu par krievvalodīgo aizsardzību, citam – par “vēsturiskajām zemēm”, vēl citam – par Rietumu dubultstandartiem. Strīdu par Donbasu var aizvest līdz Kosovai vai Palestīnai, uzmanību no Krievijas karaspēka un aneksijas pārceļot uz citu valstu konsekvenci. Taču pat pamatota Rietumu politikas kritika nedod Krievijai tiesības sagrābt Ukrainas teritoriju.
Kāpēc Krievija atbalsta tik dažādus politiskos spēkus, tostarp Eiropas galēji labējās partijas? Pabriks to saista ar vēlmi vājināt pretiniekus, sašķeļot viņu sabiedrības. Viņš šo pieeju raksturo ar Maskavai izdevīgu aprēķinu: “Tur ir rasisms, tur apspiež šos cilvēkus, tur ir ekonomiskā nevienlīdzība. Mēs viņiem nedaudz palīdzēsim. Palīdzēsim ideoloģiski, palīdzēsim ar naudu, palīdzēsim ar ieročiem.” Viņa ieskatā noteicošais ir rezultāts: “Mums pretinieks paliek vājāks.”
Tas nepadara ikvienu valdības kritiķi par Krievijas sabiedroto. Pabrika atbilde par Latgali paliek tā pati: neapmierinātība ar valdību pati par sevi nav vēlme atteikties no savas valsts.
Latvija atjaunoja neatkarību, Krievija anektē teritorijas
Latvijas pieredze propagandā kļūst par pārmetumu: ja paši gribējāt neatkarību, kādēļ to liedzat citiem? Taču Latvija bija nodibināta 1918. gadā un 1940. gadā tika okupēta. 1990. un 1991. gadā tika atjaunota šīs pašas valsts neatkarība, balstoties tās juridiskajā nepārtrauktībā.
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“Mēs arī tikām okupēti. Un tad, kad centrālā vara palika vājāka, mēs izmantojām savas spējas vienkārši atkal atjaunot savu neatkarību. Mēs neatdalījāmies, jo mēs legāli nekad nepievienojāmies,” saka Pabriks.
Atbilstošāku paralēli Donbasam viņš saskata Latvijas okupācijā 1940. gadā: vispirms ienāca PSRS karaspēks, pēc tam okupācijas apstākļos sarīkoja vēlēšanas. “Šīs vēlēšanas Latvijā nebija ne leģitīmas, ne atbilstošas jebkādiem standartiem, bet tajā laikā Kremlis, padomju vara to izmantoja, lai leģitimizētu jau tālāk Latvijas aneksiju un iekļaušanu Padomju Savienībā. Un ar Donbasu ir līdzīgi,” viņš skaidro.
Arī Donbasā vārds “referendums” pats par sevi nepierāda brīvu izvēli. Jāskatās, kas kontrolēja teritoriju, organizēja balsošanu un vai cilvēki varēja brīvi paust pretēju viedokli. Pretējā gadījumā vienā katlā samet valsts atbrīvošanos no okupācijas un okupētā teritorijā rīkotu procesu, ar kuru agresors pamato tās pievienošanu sev.
“Arī Kosova nav vienkāršs jautājums, bet mums ir jāsaprot, kas notika pirms tam,” uzsver Pabriks. Pēc kara Kosovā 1999. gadā izveidoja ANO pagaidu pārvaldi, bet neatkarības deklarāciju pieņēma 2008. gadā. Starptautiskā tiesa 2010. gadā secināja, ka deklarācija nepārkāpa starptautiskās tiesības. Tā neizlēma, vai pastāv vispārējas tiesības atdalīties, un neuzlika citām valstīm pienākumu Kosovu atzīt. Vēl jo mazāk atzinums deva tiesības militāri sagrābt kaimiņvalsts teritoriju.
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Sava valsts nebūs katrai tautai
Krievijas manipulāciju atmaskošana tomēr nedod automātisku atbildi uz visām pašnoteikšanās prasībām. Pabriks atgādina: ne visām etniskajām grupām un nācijām ir vai nākotnē būs sava valsts. Viņš min kurdus – lielu etnisku grupu bez savas valsts, kuras pārstāvji dzīvo vairākās valstīs.
“Mēs nevaram iegūt absolūtu taisnīgumu, katrai etniskai grupai iedodot savu valsti. Vienkārši nenotiks, būs konflikti,” saka Pabriks. Taču viņa ieskatā savas valsts neesamība neatceļ tiesības uz identitāti: “Ja viņiem nav šīs savas valsts, tad viņiem tajā teritorijā, kur viņi dzīvo, ir jābūt zināmai autonomijai.” Kā piemēru viņš min starpkaru Latviju, kur darbojās skolas un iznāca avīzes minoritāšu valodās.
Arī pašnoteikšanās jēdziens vēl nepasaka, kā jāizskatās politiskajam risinājumam. “Vai tas nozīmē autonomiju? Vai tas nozīmē eksistenci kaut kādā federācijā? Vai tas nozīmē totālu un absolūtu neatkarību, radot vienkārši pilnīgi jaunu valsti?” vaicā Pabriks.
Katalonijas un Skotijas neatkarības kustības viņš nošķir no Krievijas kontrolētajiem veidojumiem Donbasā. Tur ir vēsturiski izveidojusies atšķirīga identitāte un pašiem sava neatkarības kustība. Tomēr arī šajos gadījumos prasības saduras ar pastāvošās valsts interesēm saglabāt savu teritoriju. Pabriks Katalonijas jautājumu raksturo kā ilgstošu strīdu starp plašāku autonomiju un pilnīgu neatkarību, kurā nozīme ir arī ekonomiskajām attiecībām ar Madridi.
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Viņš atzīst, ka starptautiskie principi ne vienmēr nosaka iznākumu: “Laiku pa laikam pastāv pretruna starp starptautisko likumdošanu, pašnoteikšanās tiesībām un reālo kailo politisko varu un spēka pozīcijām.” Šī sarežģītība tomēr nepadara jebkuru atdalīšanās prasību vienlīdz pamatotu un nedod tiesības citai valstij iebrukt.
Vēsturiskās zemes pēc vajadzības
Vēl viens Krievijas arguments līšanai svešās valstīs ir “vēsturisko zemju” apsvērums - ja teritorija kādreiz bijusi impērijas sastāvā, tai it kā jāatgriežas tās varā. “19. gadsimta sākumā Krievija iekaroja Somiju. Tad Somija ir vēsturiskā Krievijas zeme? Poliju pievienoja, tad Polija ir vēsturiskā Krievijas zeme?” vaicā Pabriks.
Arī Putina apgalvojumā, ka ukraiņi un krievi esot viena tauta, viņš saskata vēlmi dominēt: “Viņš jau nepiedāvā argumentu, ka mēs esam etniski un kulturāli tik līdzīgi, ka tagad visa Krievija varētu kļūt par Ukrainu.” Savukārt Helsinku Nobeiguma aktā pašnoteikšanās princips pastāv līdzās teritoriālajai integritātei un atteikumam no spēka lietošanas. Vēsturiska karte neatceļ šos principus.
Palestīnas jautājumā Pabriks dod priekšroku autonomijai
Izraēlu Pabriks redz kā Latvijai nozīmīgu sabiedroto un uzskata, ka palestīniešu pašnoteikšanos varētu īstenot ar autonomiju. “Man šī identitātes atšķirība neliekas būtiska starp, piemēram, Gazas arābiem un Jordānijas arābiem,” viņš saka, uzsverot, ka tas ir viņa personiskais viedoklis.
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Šī nostāja atšķiras no Latvijas atbalsta divu valstu risinājumam un neatceļ palestīniešu pašnoteikšanās tiesības. ANO Cilvēktiesību padome tās apstiprinājusi, ietverot tiesības uz neatkarīgu valsti. Arī atbalsts palestīniešu valstiskumam nav pielīdzināms atbalstam “Hamās”. “Neatkarības kustības nekad nav bijušas vienotas,” norāda Pabriks, atgādinot arī par atšķirībām Latvijas neatkarības atjaunošanas kustībā.
Savukārt apgalvojumu, ka Palestīnas atbalstītājam jāatbalsta arī tā dēvētā Doneckas tautas republika, viņš noraida: “Donecka ir okupēta teritorija. Vienkārši okupēta teritorija, un tāda tā arī ir jāredz.”
NATO kā iegansts un neitralitāte kā prasība
Taivānas piemērs noved pie jautājuma, cik lielā mērā mazāku sabiedrību nākotni var noteikt lielvaru darījumi. “Starptautiskās organizācijas parasti ierobežo lielās valstis un dod lielākas spējas mazākām valstīm,” saka Pabriks. Viņš brīdina par pretēju virzību: “Ja nav starptautisko organizāciju, tad lielākās valstis ir spējīgākas izmantot spēku savā labā pret mazajiem.”
Pašu valstu izvēle pazūd arī stāstā par NATO “tuvošanos Krievijas robežām”. Pabriks salīdzina: ja Latvija iestājās ANO, vai arī ANO tādēļ pietuvojās Krievijai? “Šeit ir neatkarīgas, brīvas valstis, kas izvēlas, ar ko draudzēties un kādās organizācijās iestāties,” viņš uzsver.
Viņa ieskatā jautājums būtu jāuzdod Maskavai: “Kāpēc tās visas kaimiņvalstis, kas ir pie jūsu robežām, kā savu drošības argumentu izvēlas NATO? Acīmredzot jūs viņas apdraudat, jo citādi šīs valstis necenstos iestāties.” Somija un Zviedrija dalību NATO pieprasīja pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tādēļ Pabriks aicina uzmanīgi izvēlēties vārdus: pārņemot formulējumu par alianses “tuvošanos”, var nepamanīt, ka tajā pazūd kaimiņvalstu pašu lēmumi.
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Viņš noraida arī apgalvojumu, ka Latvija pēc iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un NATO zaudējusi neatkarību. “Mums ir iespēja ietekmēt pārējo valstu pozīciju, kas mums nebūtu, ja mēs nebūtu šajās organizācijās un būtu aiz durvīm,” skaidro Pabriks. Neapmierinātība ar atsevišķiem ES lēmumiem viņa ieskatā ir pamats prasīt Latvijas pārstāvjiem efektīvāk aizstāvēt valsts intereses. “Iestājoties, mēs esam stiprinājuši suverenitāti,” viņš saka.
Neitralitāte savukārt var darboties, ja to respektē apkārtējās valstis. “Tādām valstīm, kas dzīvo bijušās impērijas ēnā, kur šī impērija joprojām nav atmetusi savas ambīcijas, vienkārši neitralitāte ir pašnāvība,” viņš brīdina.