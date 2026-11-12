Valsts svētku laikā Rīgā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Kas jāņem vērā?
Saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas svinībām Rīgā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi.
No otrdienas, 17. novembra, plkst. 15.00 līdz trešdienas, 18. novembra, plkst. 18.00 transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta 11. novembra krastmala, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt 18. novembrī no plkst. 13.00 līdz pusnaktij tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Vecrīgas teritorijā. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā arī militārās parādes, gājienu un svētku pasākumu norises vietās, kā arī vairākās pilsētas ielās tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Sabiedriskais transports svētku dienā būs bez maksas, kā arī paredzēti papildreisi.
Satiksmes ierobežojumi 11. novembra krastmalā un Vecrīgā
No 17. novembra plkst. 15.00 līdz 18. novembra plkst. 18.00 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta:
• 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;
• Eksporta ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz 11. novembra krastmalai, nodrošinot piebraukšanu Rīgas Pasažieru ostai;
• Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.
Minētajā laikā Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, kā arī Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme.
No 17. novembra plkst. 13.00 līdz 18. novembra pusnaktij satiksme būs slēgta arī Poļu gātē un Bīskapa gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz tās paralēlajai ielai.
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Savukārt 18. novembrī no plkst. 13.00 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Vecrīgas teritorijā, izņemot rīkojumā noteiktos transportlīdzekļus ar īpašām piekļuves tiesībām.
Satiksmes ierobežojumi militārās parādes laikā
Otrdien, 17. novembrī, plkst. 18.00 11. novembra krastmalā notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārās parādes ģenerālmēģinājums, savukārt 18. novembrī plkst. 13.30 – militārā parāde.
Saistībā ar ģenerālmēģinājumu 17. novembrī no plkst. 18.00 līdz tā beigām, kā arī 18. novembrī no plkst. 13.30 līdz 15.00 nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta:
• uz Akmens tilta;
• Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;
• 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam;
• 13.janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai.
Tāpat 17. novembrī no plkst. 18.00 līdz 23.00 nepieciešamības gadījumā satiksme tiks slēgta 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, un Ģenerāļa Radziņa krastmalā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Kārļa Mīlenbaha ielai.
18.novembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00 satiksme tiks slēgta Ģenerāļa Radziņa krastmalā virzienā uz Krasta ielu un no Kārļa Mīlenbaha ielas virzienā uz 11. novembra krastmalu, Krasta ielā, posmā un virzienā no Jēzusbaznīcas ielas līdz nobrauktuvei no Salu tilta virzienā uz Dienvidu tiltu, kā arī Salu tilta nobrauktuvēs virzienā no pilsētas centra uz Krasta ielu.
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Militārās parādes laikā no plkst. 13.30 līdz 15.00 NBS vienību gājiens virzīsies no 11. novembra krastmalas pa Kaļķu ielu, gar Brīvības pieminekli, tālāk pa Brīvības bulvāri, Brīvības ielu un Bruņinieku ielu līdz Skanstes ielai. Nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai slēgta arī gājiena maršrutu šķērsojošajās ielās.
18.novembrī no plkst. 7.00 līdz militārās parādes beigām būs slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme uz AB dambja.
Satiksmes ierobežojumi studentu gājiena laikā
Trešdien, 18. novembrī, no plkst. 7.30 līdz 11.00 saistībā ar Latvijas Studentu korporāciju Prezidiju Konventa organizēto gājienu no Latvijas Universitātes līdz Brāļu kapiem iespējami īslaicīgi transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi.
Gājiens norisināsies pa maršrutu: Latvijas Universitātes galvenā ēka Raiņa bulvārī 19 – Raiņa bulvāris – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Cēsu iela – Mēness iela – Miera iela – Klusā iela – Miera iela – Brasas tilts – Gaujas iela – Aizsaules iela – Brāļu kapi.
Gājiena laikā Rīgas pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju nodrošinās gājiena pavadīšanu un nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi gājiena maršrutā.
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Satiksmes ierobežojumi svētku pasākumu un lāpu gājiena laikā
18.novembrī no plkst. 18.00 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Aspazijas bulvārī, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai. Ierobežojumi neattieksies uz sabiedrisko transportu un transportlīdzekļiem ar attiecīgām speciālajām caurlaidēm.
No plkst. 18.00 līdz 19.45 notiks lāpu gājiens no Kārļa Ulmaņa pieminekļa pa Raiņa bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri un Krišjāņa Valdemāra ielu līdz tās krustojumam ar Raiņa bulvāri.
Gājiena laikā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme gājiena maršrutā un to šķērsojošajās ielās.
Satiksmes ierobežojumi gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā
Saistībā ar gaismas festivāla “Staro Rīga” norisi no 13. līdz 18. novembrim Vecrīgā būs spēkā papildu satiksmes ierobežojumi.
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No 13. novembra plkst. 8.00 līdz 18. novembra plkst. 23.00 Pils laukumā pie ēkas Pils laukumā 4 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.
Savukārt no 15. līdz 18. novembrim katru dienu no plkst. 16.00 līdz 23.00 būs aizliegta transportlīdzekļu iebraukšana Pēterbaznīcas ielā, posmā no Kungu ielas līdz Reformācijas laukumam.
Apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi
Saistībā ar valsts svētku pasākumiem vairākās pilsētas ielās tiks noteikti transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi.
No 16. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembra plkst. 23.00 apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā.
No 17. novembra plkst. 15.00 līdz 18. novembra plkst. 18.00 apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.
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Tāpat apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi būs spēkā:
• no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembra pusnaktij Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai;
• no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembra plkst. 11.00 Herdera laukumā;
• 18. novembrī no plkst. 8.00 līdz 20.00 Krišjāņa Barona ielas labajā pusē, posmā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas bulvārim, un Raiņa bulvārī, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai;
• 18.novembrī no plkst. 8.00 līdz 20.00 Simtgades alejā pie ēkas Kronvalda bulvārī 2;
• 18.novembrī no plkst. 7.00 līdz 16.00 Skanstes ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Sporta ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.
Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā
Valsts svētku pasākumu laikā gaidāmas arī izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos.
18.novembrī no plkst. 18.00 tiks mainīti 12. un 34. maršruta autobusu kustības maršruti, savukārt 18. novembrī satiksmes ierobežojumu laikā izmaiņas skars 12. un 22. maršruta autobusu kustību.
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Lāpu gājiena laikā 18. novembrī pa Raiņa bulvāri kursējošais sabiedriskais transports tiks novirzīts pa Elizabetes un Satekles ielu.
Lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu mājās pēc svētku pasākumiem, no 18. novembra plkst. 17.00 līdz 19. novembra aptuveni plkst. 00.00 paredzēti papildu reisi vairākos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos.
Aktuālajai informācijai par sabiedriskā transporta kustības izmaiņām aicinām sekot līdzi SIA “Rīgas satiksme” informācijas kanālos.
Citi satiksmes ierobežojumi
17.novembrī no plkst. 8.00 līdz 15.00 tiks ierobežota un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas labajā malējā braukšanas joslā, 150 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.
No 17. novembra plkst. 15.00 līdz 18. novembra plkst. 18.00 smago transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13. janvāra ielai.
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18.novembrī svētku pasākumu norises vietās nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota arī gājēju, velosipēdistu un elektroskrejriteņu kustība. Tāpat tiks slēgta ūdens transportlīdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no gājēju tilta pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus, sekot līdzi ceļa zīmēm un satiksmes regulētāju norādījumiem, kā arī rēķināties ar iespējamiem satiksmes kavējumiem svētku pasākumu norises vietu tuvumā.