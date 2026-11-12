Tanki, iznīcinātāji un iespaidīga militārā tehnika. Kas gaidāms 18. novembra militārajā parādē?
Latvijas 108. dzimšanas dienā, 18. novembrī, Rīgā gaidāma vērienīga militārā parāde, kurā piedalīsies Latvijas karavīri, NATO sabiedrotie un valsts aizsardzībā iesaistītie dienesti. Skatītāji varēs aplūkot tankus, bruņumašīnas un jaunāko militāro tehniku, bet labvēlīgu laikapstākļu gadījumā virs galvaspilsētas pārlidos arī militārie lidaparāti.
Parāde sāksies plkst. 13.30 11. novembra krastmalā. To komandēs Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups, bet pieņems Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns.
Parādē soļos dažādu Latvijas bruņoto spēku vienību karavīri, zemessargi, valsts aizsardzības dienesta karavīri, kā arī Valsts policijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu dienestu pārstāvji. Piedalīsies arī NATO sabiedrotie, tostarp Kanādas vadītā daudznacionālā brigāde Latvijā. Īpašu uzmanību piesaistīs 50 Itālijas bruņoto spēku bersaljēri, kuri pazīstami ar savu neparasti ātro marša soli.
Šogad parādē pirmo reizi piedalīsies arī ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas audzēkņi. Savukārt pēc Latvijas armijas karoga vada tiks nests 17 sabiedroto valstu karogs, apliecinot šo valstu atbalstu Latvijas drošībai.
Debesīs pacelsies helikopteri un iznīcinātāji
Ja laikapstākļi būs piemēroti, parādi papildinās Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums. Virs 11. novembra krastmalas būs redzami Latvijas Gaisa spēku "Black Hawk" helikopteri, Valsts robežsardzes lidaparāti, kā arī ASV un Kanādas militārie helikopteri.
Pārlidojumā plānota arī nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīnas "Airbus A220-300" dalība. Tā būs īpašajā Latvijas karoga krāsojumā. Savukārt gaisa parādi noslēgs NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, tostarp divi Beļģijas Gaisa spēku iznīcinātāji.
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Pirmo reizi demonstrēs jaunu artilērijas sistēmu
Viens no iespaidīgākajiem parādes elementiem solās būt militārās tehnikas kolonna. Tajā būs redzami sabiedroto tanki "Leopard", Itālijas tanks "Ariete", dažādas kājnieku kaujas mašīnas un bruņutransportieri. Latvijas bruņotie spēki demonstrēs arī bruņutransportierus "Patria" 6x6, kāpurķēžu bruņumašīnas un pašgājējhaubices "M109".
Pirmo reizi parādē būs apskatāma 155 milimetru riteņu artilērijas sistēma "Morana". Par šo ieroču sistēmu iegādi Latvija vienojās šā gada septembrī, un tās paredzētas valsts artilērijas spēju stiprināšanai. Skatītāji varēs aplūkot arī kājnieku kaujas mašīnas "Hunter", bezpilota lidaparātus un prettanku ieroču sistēmas.
Savukārt Valsts policija, robežsardze, ugunsdzēsēji un citi dienesti demonstrēs savu ikdienas darbā izmantoto tehniku. Parādē būs redzami gan policijas motocikli un operatīvie transportlīdzekļi, gan ūdensmetējs, ugunsdzēsēju autocisternas un glābšanas aprīkojums.
Militāro tehniku un karakuģus varēs apskatīt arī klātienē
18. novembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Rīgas pasažieru ostā būs atvērta militārās tehnikas un aprīkojuma izstāde. Apmeklētāji varēs aplūkot piecus Latvijas Jūras spēku kuģus un Lietuvas Jūras spēku kuģi "Skalvis". Izstādē būs apskatāmi arī zemūdens roboti, kurus izmanto jūras mīnu meklēšanai un neitralizēšanai, ūdenslīdēju ekipējums un mācību mīnu paraugi. Savu tehniku un aprīkojumu demonstrēs arī citas bruņoto spēku vienības un valsts aizsardzībā iesaistītie dienesti.
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Pēc parādes kājnieku vienības militāro orķestru pavadībā dosies pa Kaļķu ielu, Brīvības ielu un Bruņinieku ielu līdz Skanstes ielai. Savukārt no AB dambja par godu Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai izskanēs 21 lielgabala zalve.
Parādes ģenerālmēģinājums notiks 17. novembrī plkst. 18.00 11. novembra krastmalā. Tie, kuri pasākumu nevarēs apmeklēt klātienē, 18. novembrī to varēs vērot Latvijas Televīzijas tiešraidē vai klausīties Latvijas Radio.