Pārbaudīti pirmie 28 tranzīta graudu paraugi: neviens neliecina par Ukrainas izcelsmi
Latvijā saņemti pirmie tranzīta graudu izcelsmes pārbaužu rezultāti. Pagaidām nevienā no 28 pārbaudītajiem paraugiem nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par graudu izcelsmi Ukrainā, informē Zemkopības ministrija. Pārbaudes tiek veiktas, lai pārliecinātos par graudu patieso izcelsmi un palīdzētu atklāt iespējamu sankciju apiešanu.
Kopš septembra Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) paņēmis 50 tranzīta graudu paraugus, kas ar zinātniskā institūta BIOR starpniecību nosūtīti pārbaudēm akreditētā laboratorijā Francijā. Līdz šim izvērtēti 28 paraugi, bet pārējo pārbaužu rezultāti vēl tiek gaidīti.
Graudu izcelsmes noteikšanai izmanto Apvienotajā Karalistē izstrādātu īpašu pārbaudes metodi. Tā ļauj analizēt graudu ķīmisko sastāvu un salīdzināt to ar dažādās valstīs audzētu graudu paraugiem. Tā kā augsne, klimats un citi vides apstākļi dažādās vietās atšķiras, šīs pazīmes palīdz noteikt iespējamo graudu audzēšanas reģionu. Pārbaudēs izmantotajā datubāzē apkopota informācija par 17 valstīm.
Vienlaikus Zemkopības ministrija uzsver, ka šī metode nevar ar pilnīgu pārliecību noteikt graudu izcelsmes valsti. Tāpēc laboratorijas rezultāti jāvērtē kopā ar kravas dokumentiem un informāciju par tās pārvadāšanas ceļu. Latvija šajā pārbaudes programmā piedalās sadarbībā ar Ukrainu un Apvienoto Karalisti, lai palīdzētu atklāt iespējamu graudu izcelsmes slēpšanu un sankciju apiešanu.
PVD iegūto informāciju nodod Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei. Graudu pārbaudes turpinās, un atlikušo 22 paraugu analīžu rezultāti tiks saņemti pakāpeniski.
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