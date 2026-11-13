Kur pazūd vecās autoriepas? Nenokavē iespēju bez maksas no tām atbrīvoties
Tūkstošiem tonnu veco autoriepu no Latvijas aizceļo pat ārpus Eiropas. Drīz situācija varētu mainīties, jo Latvijā top jauna autoriepu pārstrādes rūpnīca. Pašreiz visā Latvijā notiek bezmaksas riepu savākšana. Nenokavē šo iespēju!
Novembrī norisinās bezmaksas nolietoto autoriepu savākšanas akcijas “Dod riepām otru dzīvi”, kurās iedzīvotāji var atbrīvoties no vecajām riepām. Taču, kur tās nonāk pēc nodošanas? Izrādās, ka vairāk nekā 70% Latvijā savākto riepu tiek izvestas uz ārvalstīm, tostarp ārpus Eiropas Savienības. Tikmēr Latvijā tiek attīstīti jauni riepu pārstrādes projekti.
Dod riepām otro dzīvi
Rudens riepu maiņas sezonā Latvijā atkal notiek vides akcija “Dod riepām otru dzīvi”, kuras laikā iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas. Šomēnes akcija aptver 41 pieņemšanas vietu dažādos Latvijas reģionos. Akciju jau devīto gadu organizē akciju sabiedrība “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R”, reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām. Šādas kampaņas parasti tiek rīkotas divreiz gadā – pavasara un rudens riepu maiņas sezonā, lai gan konkrētie datumi un nodošanas vietas katru reizi var atšķirties.
Parasti viens autovadītājs bez maksas var nodot četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem. Tomēr atsevišķās vietās noteikumi ir labvēlīgāki. Piemēram, Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas apsaimniekotajos laukumos novembrī iespējams nodot līdz astoņām riepām.
Akcija līdz 30. novembrim norisinās vairākos Vidzemes EKO laukumos, tostarp Cēsīs, Priekuļos, Augšlīgatnē un Taurenē, kā arī atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”. Tukuma iedzīvotāji riepas bez maksas varēs nodot 20. un 21. novembrī pārkraušanas un šķirošanas stacijā Dienvidu ielā 1, savukārt Talsu novadā un Kandavā akcija paredzēta 27. un 28. novembrī. Ventspilī un Ventspils novadā akcija turpinās līdz 29. novembrim, bet vairākās Jelgavas novada vietās riepu nodošana paredzēta no 23. līdz 27. novembrim.
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Atsevišķas akcijas rīko arī citi atkritumu apsaimniekotāji. Piemēram, Siguldas novadā uzņēmums “Jumis” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu riepu nodošanu organizē Inčukalnā no 17. līdz 21. novembrim, bet Siguldā – no 24. novembra līdz 19. decembrim.
Informāciju par nodošanas vietām, datumiem un nosacījumiem var atrast “AJ Power” tīmekļvietnē, pašvaldību mājaslapās un atkritumu apsaimniekotāju (ZAAO, “Jumis”, “Zemgales EKO” un citu uzņēmumu) informācijas kanālos.
Jāņem vērā, ka bezmaksas nodošanas iespējas nav visur vienādas. Dažviet tās paredzētas tikai konkrētās pašvaldības iedzīvotājiem, citviet noteikts riepu skaita ierobežojums, bet ārpus akcijas riepu pieņemšana var būt maksas pakalpojums.
Jelgavā vienā dienā savāc vairāk nekā 1600 riepu
To, cik liels ir pieprasījums pēc šādām akcijām, apliecina Jelgavas piemērs. Novembra sākumā SIA “Zemgales EKO” sadarbībā ar SIA “Corvus Company” organizēja riepu bezmaksas nodošanu. Akcijas pirmajā dienā riepas tika pieņemtas no 390 automašīnām, kopumā savācot vairāk nekā 1600 riepu. Turklāt iedzīvotāju aktivitāte bija tik liela, ka visas dienas garumā praktiski nepārtraukti ieradās jaunas automašīnas.
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Jelgavā bezmaksas nodošanas iespēja bija paredzēta pilsētā reģistrēto automašīnu īpašniekiem. Iebraucot laukumā, bija jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Riepām bija jābūt veselām, nesagrieztām un nekrāsotām. Ārpus akcijas “Zemgales EKO” laukumos riepu nodošana ir maksas pakalpojums, un atkarībā no riepas diametra vienas riepas pieņemšana maksā no 1,90 līdz 2,70 eiro.
Vecajām riepām nav vieta mežā!
Nolietotās autoriepas ir videi kaitīgi atkritumi. Tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, atstāt pie tiem vai izmest mežā. Riepas dabiskajā vidē sadalās ļoti lēni – šis process var ilgt vairāk nekā simt gadu. Turklāt riepu sastāvā ir dažādas ķīmiskas vielas, kas ilgstošas atrašanās laikā vidē var radīt piesārņojuma risku.
Īpaši bīstamas ir lielas, nekontrolēti uzkrātas riepu kaudzes. Ugunsgrēka gadījumā riepas degot rada blīvus, toksiskus dūmus, bet dzēšanas procesā var veidoties piesārņoti notekūdeņi. Riepas arī aizņem daudz vietas, un to uzglabāšanai nepieciešami īpaši nosacījumi. Tāpēc nolietoto riepu savākšana un nodošana licencētiem apsaimniekotājiem ir būtiska gan vides aizsardzībai, gan ugunsdrošībai.
Kas notiek ar riepu, kad tā nodota pārstrādei?
Nodotajām riepām ir iespējami vairāki tālākie ceļi. Tās var pārstrādāt jaunos materiālos, izmantot enerģijas ieguvei vai nogādāt pārstrādes uzņēmumiem ārvalstīs.
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Mehāniskās pārstrādes laikā riepas vispirms sasmalcina. Pēc tam no gumijas atdala metāla stieples un tekstilmateriālus. Iegūto gumiju iespējams tālāk apstrādāt granulās vai pulverī. No pārstrādātās gumijas ražo sporta un bērnu rotaļu laukumu segumus, gumijas paklājus, aizsargmateriālus, skaņas un vibrācijas izolācijas izstrādājumus. Atbilstoši tehnoloģijai to iespējams izmantot arī ceļu būvniecībā un dažādu būvmateriālu ražošanā.
Daļa riepu nonāk cementa rūpnīcās, kur tās izmanto kā alternatīvu kurināmo. Šajā gadījumā riepas netiek pārvērstas jaunos gumijas izstrādājumos, bet to enerģētiskā vērtība tiek izmantota rūpnieciskajā ražošanā.
Tādēļ ir svarīgi nošķirt riepu pārstrādi no to reģenerācijas. Pārstrāde nozīmē jaunu materiālu iegūšanu, savukārt reģenerācija ir plašāks jēdziens, kas var ietvert arī enerģijas atgūšanu.
Latvijā savāc vairāk nekā 14 000 tonnu riepu gadā
Saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem pērn Latvijā kopumā savāktas 14 031,54 tonnas nolietoto riepu (pieņemot, ka vienas riepas svars ir ap deviņiem kilogramiem, tad savākts ir vairāk nekā pusotrs miljons riepu). Pēdējos gados riepu apsaimniekošanas apjomi Latvijā būtiski nav mainījušies. Ik gadu tirgū tiek laisti aptuveni 17 000 tonnu riepu, bet savāktas nedaudz vairāk nekā 14 000 tonnu jeb ap 83% no tirgū laistā apjoma.
Tomēr savākšana ir tikai pirmais solis. Daudz sarežģītāks jautājums ir tas, kur riepas pēc tam nonāk. No 14 031 tonnām Latvijā pārstrādātas vai citādi reģenerētas 3872 tonnas jeb 27,6%. Citās Eiropas Savienības valstīs pārstrādātas vai reģenerētas 2133 tonnas jeb 15,2%, savukārt ārpus Eiropas Savienības – 8027 tonnas jeb 57,2%. Tātad kopumā ārvalstīs nonākušas aptuveni 10 159 tonnas jeb 72,4%.
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Viena no vietām Latvijā, kur nolietotās riepas tiek izmantotas rūpnieciskajā ražošanā, ir uzņēmuma “Schwenk Latvija” cementa rūpnīca Brocēnos. Šeit riepas izmanto kā alternatīvu kurināmo cementa ražošanas procesā, daļēji aizstājot tradicionālos fosilos kurināmos. Piemēram, 2023. gadā Brocēnu rūpnīcā kā kurināmais tika izmantotas aptuveni 8000 tonnu veselu un sasmalcinātu nolietoto riepu.
Viens no Latvijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar nolietoto riepu apsaimniekošanu, ir SIA “3R” - uzņēmums organizē riepu savākšanu, uzglabāšanu, sagatavošanu un eksportu. Savāktās riepas nogādā uzņēmuma teritorijā, kur tās šķiro un sagatavo tālākai transportēšanai. Atkarībā no pieprasījuma riepas var izvest veselas vai pirms tam sasmalcināt aptuveni 50–150 milimetru lielos gabalos. Pēc tam riepas iekrauj kravas automašīnās vai aptuveni 35 kubikmetru ietilpības jūras konteineros, lai nogādātu licencētiem pārstrādes uzņēmumiem ārvalstīs. Latvijas riepas vēsturiski eksportētas uz dažādām valstīm. Piemēram, savulaik nolietotās riepas konteineros ar kuģiem sūtīja uz Indiju. Kravas automašīnās riepas nogādā arī uz tuvākām valstīm - pārstrādes uzņēmumiem Lietuvā, Polijā vai citās Eiropas valstīs.
Plāno rūpnīcu, kas varētu pārstrādāt vairāk riepu, nekā savāc
Bet ar laiku vecas autoriepas Latvija varētu ne tikai eksportēt, bet arī importēt. Pašlaik tiek attīstīti vairāki riepu pārstrādes uzņēmumu būvniecības projekti. Pašlaik tiek plānots, ka nākamgad sāks darboties jauna riepu pārstrādes rūpnīca.
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* SIA “3R”, kas jau darbojas nolietoto riepu apsaimniekošanas nozarē. 2025. gada 20. janvārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja uzņēmuma projektu, kas paredz riepu pārstrādes ražotnes attīstību. 2025. gada decembrī tika izsludināts iepirkums ražotnes un tās infrastruktūras izveidei. Savukārt šī gada aprīlī reģistrēts līgums aptuveni 1,94 miljonu eiro vērtībā. Septembrī publicēts vēl viens iepirkums riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas darbiem par aptuveni 220 000 eiro.
* Vēl viena riepu pārstrādes rūpnīca iecerēta Augšdaugavas novada Naujenes pagastā. Uzņēmums “Innoteh” tur plāno izveidot ražotni, kurā nolietotās riepas, citus gumijas atkritumus un plastmasu pārstrādātu ar pirolīzes tehnoloģiju. Projektā paredzētas trīs pirolīzes līnijas, kurās gadā varētu apstrādāt līdz 2300 tonnām nolietotu riepu un citu gumijas atkritumu.
Pirolīzes procesā materiālus karsē ierobežotas skābekļa piekļuves apstākļos, iegūstot gāzveida, šķidrus un cietus produktus. Atkarībā no to kvalitātes un turpmākās apstrādes šos produktus iespējams izmantot kā kurināmo vai izejvielas citos rūpnieciskos procesos.
* Latvijā jau iepriekš ir veidotas riepu mehāniskās pārstrādes ražotnes, taču to darbība ne vienmēr bijusi ilgstoša. Piemēram, 2019. gadā Tukumā uzņēmums “Eco Baltia vide” atklāja riepu pārstrādes rūpnīcu, kuras izveidē ieguldīja aptuveni 2,6 miljonus eiro. Tās sākotnēji paredzētā pārstrādes jauda bija vismaz 6500 tonnu gadā. Tomēr 2022. gadā rūpnīcu slēdza. Tāpat riepu trūkuma dēļ tika slēgta arī rūpnīca Jaunjelgavā.