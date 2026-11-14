VIDEO: Krišjānis Kariņš par deviņdesmito gadu mantojumu, bailīgajām bankām un “Vienotības” trūkumiem
Sarunu ciklā “Latvija 2035” bijušais Ministru prezidents, kā arī ilggadējais ministrs un deputāts Krišjānis Kariņš atskatās uz noieto ceļu, uzsver, ka aktīvajā politikā vairs nedarbojas, un analizē pieļautās kļūdas.
Sarunu ciklā “Latvija 2035” bijušais Ministru prezidents, kā arī ilggadējais ministrs un deputāts Krišjānis Kariņš atskatās uz noieto ceļu, uzsver, ka aktīvajā politikā vairs nedarbojas, un analizē pieļautās kļūdas.
Pirmie soļi Latvijā Krišjānim Kariņam saistās ar akadēmisko pētniecību valodniecībā, kam drīz vien sekoja privātais bizness saldētās pārtikas nozarē. Tieši praktiskā uzņēmējdarbība un tā laika birokrātiskais slogs kļuva par galveno motivāciju lēmumam iesaistīties politiskajos procesos.
Kariņš atceras savas sajūtas laikā, kad valsts sistēma uz ikvienu tirgus dalībnieku raudzījās ar aizdomām. “Kāpēc valsts uzskata, ka es kā uzņēmējs esmu negodīgs un zaglis? Ja gribētu būt negodīgs, es noslēgtu darījumus skaidrā naudā un noliktu visas stingrās uzskaites pavadzīmes malā. Tā vietā godīgs uzņēmējs tika sodīts par katru nejaušu kļūdu vai pārrakstīšanos.”
Šī neizpratne un vēlme ieviest skaidrākus spēles noteikumus sakrita ar brīdi, kad Einars Repše paziņoja par jauna politiskā spēka izveidi. Sākotnējā iecere aprobežojās ar palīdzību ekonomiskās programmas izstrādē, taču process Kariņu ievilka lēmumu pieņemšanas epicentrā. Krišjānis Kariņš uzsver, ka viņa ambīcijas nebija personiskas varas meklējumi. “Man nebija domas kļūt par politiķi. Man bija doma palīdzēt tiem, kuri kļūs par politiķiem, izveidot kaut ko jēdzīgu. Es jutu, ka nevaru ietekmēt tos, kas tobrīd atradās pie varas, bet redzēju iespēju ietekmēt tos, kuri tur nonāks.”
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Deviņdesmito gadu mantojums
Vērtējot neatkarības atjaunošanas sākuma posmu un privatizācijas procesu, Kariņš saskata būtiskas atšķirības starp Latvijas un Igaunijas modeļiem. Kamēr ziemeļu kaimiņi mērķtiecīgi piesaistīja lielus ārvalstu stratēģiskos investorus ar kapitālu un korporatīvo kultūru, Latvijā privatizācija radīja vietējos īpašniekus, kuri vēlāk dziļi un cieši integrējās valsts politikā. Vienlaikus politiskajā vidē viens no visvairāk pārprastajiem jēdzieniem sabiedrībā ir spēja vienoties. Pretstatā autokrātijai, kur lēmumus diktē no augšas, parlamentārā demokrātija un koalīcijas pārvalde pēc savas būtības balstās sarunās un savstarpējā elastībā.
Kariņš uzskata sabiedrības nosodošo attieksmi pret piekāpšanos par nopietnu barjeru. “Uzskats, ka kompromiss ir kaut kas slikts, ir fundamentāli kļūdains. Neviena demokrātija nevar pastāvēt, ja tie, kas aktīvi darbojas politikā, neizprot kompromisa nepieciešamību. Bez tā paliek tikai autokrātija un stingrās rokas ilūzija, kas Latvijas sabiedrībai pilnīgi noteikti neder.”
Līdzīgi vērtējams arī lustrācijas un tā dēvēto čekas maisu jautājums, kur ilgstošā neziņa un nepilnīgie arhīvi sabiedrībā radīja destruktīvu spriedzi, kas pilnībā atrisinās tikai līdz ar paaudžu dabisko nomaiņu.
Bailīgās bankas – reformas rezultāts
Atgriežoties pie ekonomikas ministra posma Kalvīša valdībā un tā laika straujās izaugsmes, Kariņš atgādina par globālo un reģionālo fonu, kurā tika pieņemti lēmumi. Ekonomika piedzīvoja nekontrolētu kredītu ieplūdi un hipotekāro burbuli, ko noteica gan banku agresīvā politika, gan kolektīvās pieredzes trūkums.
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Vēlāk, vadot valdību, viens no sarežģītākajiem pārbaudījumiem izrādījās finanšu sektora kapitālais remonts un nerezidentu naudas plūsmu apturēšana, ko pieprasīja starptautiskie partneri. Lai gan reformai izdevās novērst valsts nokļūšanu pelēkajā sarakstā un iespējamu ekonomisku katastrofu, tai bija smaga blakne – banku pārmērīgais konservatīvisms. “Reformai līdzi nāca aste, kas ir galīgi nevēlama līdz pat šai dienai, – banku pārmērīgais bailīgums. Kapitālais remonts bija nepieciešams, lai mūs neizslēgtu no starptautiskās aprites, taču tagad bankas kļuvušas tik konservatīvas, ka kredītu pieejamība un uzņēmējdarbības kreditēšana ir krietni par smagu un inertu,” Kariņš raksturo šīs reformas divējādo dabu.
Bijušais premjerministrs noraida apgalvojumus, ka Latvijas valsts patlaban atrodas dziļā krīzē. Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ārējais parāds ir zems, un galvenais uzdevums nav bezgalīga jostu savilkšana, bet gan tādas vides radīšana, kas piesaista privātās investīcijas un vairo valsts ieņēmumu bāzi.
Kā pietrūkst “Vienotībai”?
Analizējot pašreizējo iekšpolitisko situāciju un partiju ainavu, Kariņš norāda uz strukturālām problēmām ilglaicīgajos politiskajos spēkos. Pēc viņa domām, “Jaunās Vienotības” vājie rezultāti un ietekmes mazināšanās nav nejaušība, bet gan akūts līderības deficīts. Viņš bez aplinkiem definē organizācijas problēmu loku: ““Vienotībai” trūkst divu fundamentālu lietu – redzējuma un līdera. Pašreizējā komandā tāda cilvēka nav, un organizācijai vajadzētu būt pietiekami gudrai, lai atzītu šo faktu un meklētu spēcīgu līderi no malas – līdzīgi kā dara akcionāri krīzē nonākušā uzņēmumā.”
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Pievēršoties ģeopolitiskajiem riskiem un Eiropas nākotnei līdz 2035. gadam, Kariņš aicina neļauties panikai par atsevišķiem sociāliem protestiem, bet gan kritiski izvērtēt politiskos strāvojumus. Eiropā pieaugošās labēji populistiskās vēsmas un mēģinājumi relativizēt atbalstu Ukrainai vai apšaubīt NATO kolektīvo aizsardzību rada tiešus draudus Baltijas reģionam.
“Mēs esam neliela demokrātiska valsts blakus agresīvai kaimiņvalstij, un mūsu pastāvēšana ir iespējama vienīgi ar spēcīgām sabiedroto attiecībām. Tāpēc Latvijai jāsāk diversificēt savus drošības riskus, ciešāk savelkoties kopā ar ziemeļvalstīm un Baltijas partneriem blokā, kur valda vienota izpratne par apdraudējumiem.”
Runājot par valsts nākotni, ekspremjers saglabā piesardzīgu optimismu. Viņasprāt, lai gan globālie un iekšējie apstākļi kļūst aizvien sarežģītāki, pēdējo 35 gadu laikā pieņemtie stratēģiskie lēmumi ir pierādījuši sabiedrības un valsts spēju pārvarēt satricinājumus un virzīties uz priekšu.
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.