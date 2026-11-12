Piektdien Latvijā gaidāms lietus un slapjš sniegs, vietām ceļi kļūs slideni
Naktī uz piektdienu Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus un slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.
Vietām Vidzemē un Latgalē ceļi var kļūt slideni, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 0...+4 grādiem, bet piekrastē dienvidu vēja brāzmas sasniegs 15–19 metrus sekundē.
Piektdien dienas laikā debesis būs daļēji mākoņainas, un daudzviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Kurzemē un Vidzemē pārsvarā līs. Gaiss iesils līdz +3...+7 grādiem, savukārt dienvidrietumu vēja brāzmas sasniegs 9–14 metrus sekundē, piekrastē – līdz 19 metriem sekundē.
Rīgā naktī gaidāms neliels lietus, bet dienā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Iespējami arī īslaicīgi nokrišņi, un vēja brāzmas sasniegs 13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī būs ap +3 grādiem, bet dienā pakāpsies līdz +6 grādiem.
Autovadītājiem īpaši uzmanīgiem jābūt agrās rīta stundās, kad gaisa temperatūra vietām pietuvosies nullei un slapjais sniegs var apgrūtināt braukšanu. Savukārt piekrastes iedzīvotājiem jārēķinās ar brāzmainu vēju, kas saglabāsies gan naktī, gan dienā.