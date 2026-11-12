Apsūdzētā slimības dēļ atkal atlikta Bunkus slepkavības lietas izskatīšana
Rīgas apgabaltiesa ceturtdien atlikusi maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietas izskatīšanu, jo viens no apsūdzētajiem veselības problēmu dēļ nevarēja ierasties uz tiesas sēdi. Nākamā sēde paredzēta 25. novembrī plkst. 13.00.
Iepriekš apsūdzētais Viktors Krivošejs atkārtoti pieprasīja nomainīt tiesas sastāvu, taču viņa lūgums tika noraidīts. Tāpat tiesa atteicās mainīt drošības līdzekli uzņēmējam Mihailam Uļmanam, kurš, atsaucoties uz veselības stāvokļa izmaiņām, bija lūdzis pārskatīt viņam piemēroto apcietinājumu.
Jau ziņots, ka pirmās instances tiesa Krivošeju atzina par vainīgu Bunkus slepkavībā un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu. Savukārt uzņēmēji Aleksandrs Babenko un Mihails Uļmans tika atzīti par vainīgiem slepkavības pasūtīšanā, un katram piespriests 15 gadu cietumsods. Spriedumu pārsūdzēja gan prokurors, gan apsūdzētie, tādēļ lietu pašlaik izskata apelācijas instancē.
Tāpat pirmās instances tiesa nolēma no apsūdzētajiem piedzīt vairāk nekā 171 000 eiro morālā kaitējuma kompensāciju nogalinātā Bunkus ģimenei. Tikmēr šonedēļ TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka Krivošejs tiek turēts aizdomās arī par viltotu dokumentu izmantošanu, lai nodrošinātu sev alibi. Valsts policija par iespējamu viltotu dokumentu izmantošanu tiesā sākusi atsevišķu kriminālprocesu.
Jāatgādina, ka Mārtiņš Bunkus tika nošauts 2018. gada 30. maija rītā Rīgā, braucot ar automašīnu garām Meža kapiem. Saskaņā ar prokuratūras versiju slepkavība tika pasūtīta saistībā ar Bunkus profesionālo darbību. Par slepkavības organizēšanu bija solīti 100 000 eiro, bet tiešajam izpildītājam – 200 000 eiro.