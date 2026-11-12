Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā sākusies Ziemas uzņemšana
Palielinoties interesei no Latvijas reflektantiem, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā (RZA) Ziemas uzņemšanā paredzēts uzņemt aptuveni 500 studentus astoņās studiju programmās – studijas sāksies 2027. gada februārī.
“Rīgas Ziemeļvalstu augstskola mērķtiecīgi attīstās, piedāvājot darba tirgū augsti pieprasītas specializācijas, kas ļauj jau studiju laikā veidot savu profesionālo identitāti un pārliecību par nākotni. Ziemas uzņemšanā augstskolā lielākā reflektantu interese paredzama pirms gada atklātajās studiju programmās psiholoģijā un organizāciju psiholoģijā – studenti tās vērtē atzinīgi. Šī programmas attīstīsim arī turpmāk un redzams, ka tādējādi pieaug tieši Latvijas studentu skaits. Kā arī noteikti liela interese būs par mūsu studentu vidū populārāko programmu – “Uzņēmējdarbības vadība”. Gandarī, ka šādi tūrismā un restorānu biznesā, IT uzņēmumos Latvijā ienāk jauni un zinoši speciālisti. Augsti izglītoti cilvēki ir gan ekonomikas resurss, gan tās attīstības virzītājspēks. Viņi palīdz uzņēmumiem strādāt produktīvāk, izmantot digitālās tehnoloģijas, izstrādāt jaunus produktus un iekļauties globālajās vērtību ķēdēs,” saka augstskolas prorektors administratīvajā darbā Andrejs Cinis.
Pēc RZA apkopotajiem datiem, studentiem no Latvijas saistošas ir arī tādas RZA studiju programmas, kas piedāvā specifiskas zināšanas, piemēram, Mūzikas menedžments, Tūrisma pakalpojumu organizēšana u.c., kā arī viņi vēlas specializēties Bezpilota Sistēmu Programmēšanā. Lai reflektanti pārliecinātos par savu studiju izvēli, pieejama individuāla konsultācija ar kādu no RZA programmu direktoriem.
RZA šajā akadēmiskajā gadā nodrošina 40 augstskolas nodrošinātās stipendijas. 25 no tām paredzētas studiju maksas segšanai bakalaura pamatstudiju programmās reflektantiem ar augstākākajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem, savukārt 15 pilnībā apmaksātas studiju vietas paredzētas jauniešiem, kuri sekmīgi pabeiguši Valsts aizsardzības dienestu.
Detalizēta informācija par studiju programmām un augstskolu, dokumentiem un uzņemšanas kārtību pieejama mājaslapā www.rnu.lv .
Jaunieši, kuri pabeiguši VAD, aicināti rakstīt uz augstskolas elektroniskā pasta adresi rnu@rnu.lv, lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās kritērijiem un nepieciešamajiem dokumentiem stipendijas saņemšanai.
Par Rīgas Ziemeļvalstu augstskolu:
Rīgas Ziemeļvalstu augstskola ir 1994. gadā dibināta augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā daudzveidīgas studiju programmas un īsteno plašu studiju risinājumu modernizāciju, lai absolventi iegūtu labākās zināšanas un praktiskās iemaņas profesijās, kas ir pieprasītas darba tirgū Latvijā un pasaulē.
RZA absolventi strādā visā pasaulē, ieņemot vadošus amatus valsts un privātā sektora institūcijās, kā arī veiksmīgi attīstot savus uzņēmumus. RZA ir dinamiski augoša augstskola ar galveno atrašanās vietu Rīgā, Latvijā, un tās uzņēmumu grupā ietilpst arī Latgales filiāle Daugavpilī un Starptautiskā filiāle Ferganā, Uzbekistānā. Zinātniskās pētniecības institūta zinātnieki veic inovatīvus pētījumus un attīstības darbus, sniedzot ieguldījumu zinātnes un tehnoloģiju attīstībā. Katru gadu tiek organizētas zinātniskās konferences, kā arī aktīvi veidota starptautiskā sadarbība ar partneru universitātēm doktora studiju līmenī.