Vienā no slimnīcu iepirkumu pārkāpumu lietām apsūdzības celtas trim personām
Vienā no diviem kriminālvajāšanai Eiropas Prokuratūrā (EPPO) nodotajiem kriminālprocesiem par iespējamiem pārkāpumiem slimnīcu iepirkumos līdz šim apsūdzības celtas trim personām, ceturtdien Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) preses konferencē pavēstīja EPPO prokurors Gatis Doniks.
Viņš prognozēja, ka apsūdzēto skaits nākotnē noteikti palielināsies. Prokuratūra sagaida, ka KNAB drīzumā nodos arī pārējās lietas izmeklēšanas turpināšanai un kriminālvajāšanas sākšanai.
No septiņiem kriminālprocesiem kriminālvajāšanai nodoti divi. Viens skar Ogres rajona slimnīcu, otrs - ar robotizētās ķirurģijas sistēmu "da Vinci" saistītu iepirkumu.
KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule sacīja, ka birojs izmeklēšanā ieguvis pierādījumus, kas liecina, ka Stradiņa slimnīcas iepirkumam pieaicināts eksperts, iespējams, pieprasījis un pieņēmis prettiesisku labumu vairāk nekā 6000 eiro apmērā. Preses konferencē tika precizēts, ka šajā epizodē valsts amatpersona nav iesaistīta.
Cīrule norādīja, ka procesa virzītāja šajā lietā pašlaik ir prokuratūra, tādēļ KNAB atturas sniegt sīkākus komentārus. Pēc viņas teiktā, plašāka informācija par šo lietu sekos pēc apsūdzību uzrādīšanas.
Cik lielu labumu uzņēmums guvis, vēl tiks noskaidrots izmeklēšanā, bet uzņēmuma ieguvums ir pats iepirkuma līgums.
Doniks sacīja, ka pirmie kriminālprocesi jau nonākuši EPPO, kas turpina izmeklēšanu. Viņš norādīja, ka prokuratūra cēlusi vairākas apsūdzības gan par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, gan par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Atbildot uz jautājumiem, Doniks precizēja, ka apsūdzības ir par krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Viņš skaidroja, ka krāpšana ir ar īpašumu saistīts noziedzīgs nodarījums, savukārt dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ir noziedzīgs nodarījums valsts institūciju dienestā.
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Ņemot vērā iespējamo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas veidu, prokuratūra savas kompetences ietvaros nākotnē varētu apvienot vairākus no septiņiem kriminālprocesiem, norādīja Doniks. Tādā gadījumā vienā kriminālprocesā varētu turpināt izmeklēšanu un celt apsūdzības pret vairāku slimnīcu amatpersonām un iesaistīto uzņēmumu darbiniekiem.
Doniks norādīja, ka sīkāku informāciju par apsūdzībām varēs sniegt pēc lietu nodošanas izskatīšanai tiesā. Viņš neprognozēja, kad tas varētu notikt.
Cīrule informēja, ka septiņi kriminālprocesi kopumā aptver astoņus iepirkumus, kuru kopējā vērtība ir ap septiņiem miljoniem eiro. Tiesības uz aizstāvību ir 14 personām. Cīrule sacīja, ka veselības nozare jau kādu laiku ir KNAB redzeslokā. Iepirkumi veselības nozarē ir nepieciešami, un tie jāveic atbilstoši likumam, uzsvēra Cīrule.
Sešos no septiņiem kriminālprocesiem iesaistīts viens un tas pats Latvijā reģistrēts medicīnas preču tirgotājs un piegādātājs. Preses konferencē netika apstiprināts, vai runa ir par "Arbor Medical korporāciju". Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš vēstīja, ka uzņēmums figurē kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu (TOS). Uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu.
Preses konferencē arī izskanēja, ka lietās iesaistītās valsts amatpersonas turpina darbu.
KNAB preses konferencē iepazīstināja arī ar slimnīcu pretkorupcijas plānu analīzi. Birojs plānus pieprasīja 39 slimnīcām un saņēma 32, sacīja KNAB Stratēģiskās analīzes nodaļas priekšniece Inta Nolle. Pieci iesniegtie plāni bija datēti ar 2022. gadu. Nolle norādīja, ka plāni jāaktualizē vismaz reizi trijos gados.
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Birojs analizēja risku novēršanu gan publiskajos iepirkumos kopumā, gan tieši veselības nozares iepirkumos. KNAB arī vērtēja, kā slimnīcas pārvalda interešu konflikta riskus un kā tajās ieviesta trauksmes celšanas sistēma.
Pēc Nolles teiktā, lielākā daļa plānu nav izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. Piemēram, plānā var būt nosaukts korupcijas risks, taču nav aprakstītas situācijas, kurās tas var īstenoties. Dažkārt kā risku mazinošs pasākums norādīta iepirkumu rīkošana atbilstoši normatīvajiem aktiem. Šāds formulējums nesniedz informāciju par to, kādus konkrētus pasākumus slimnīca veiks riska mazināšanai.
Tikai pieci plāni KNAB vērtējumā ieguva no 10 līdz 15 punktiem. Būtiskākās nepilnības birojs konstatēja iepirkumu un trauksmes celšanas jomā, kā arī plānoto pasākumu atbilstībā un izmērāmībā. Nolle norādīja, ka plānu izstrādātāji daudzviet nav pietiekami iedziļinājušies Ministru kabineta noteikumu prasībās un KNAB vadlīnijās. Birojs konstatējis, ka daudzi plāni sagatavoti formāli, un arī visaugstāk novērtētajos piecos plānos ir uzlabojamas lietas.
Nolle uzsvēra, ka par pretkorupcijas plānu un tā īstenošanu atbild slimnīcas valde. Viņa aicināja pārbaudīt plānu atbilstību prasībām un novērtēt iekšējās kontroles efektivitāti, izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) metodoloģiju. Nolle kā pirmo aizsardzības līniju pret korupciju minēja darbinieku godprātību, kā otro - iestādes iekšējo kontroli, bet kā trešo - ārējo uzraudzību, ko īsteno, piemēram, KNAB, Iepirkumu uzraudzības birojs un Konkurences padome.
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KNAB jau trīs gadus rīko mācības, kurām var pieteikties ikviens interesents. Tajās soli pa solim skaidro, kā izveidot prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu un sagatavot pretkorupcijas pasākumu plānu. Nolle sacīja, ka birojs par mācību iespējām plaši informē. Nākamās mācības paredzētas 25. novembrī.
Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Agnese Vaļuliene uzsvēra, ka ministrijai ir nulles tolerance pret korupciju un tās prioritāte ir pacientu intereses. Šādi gadījumi skar arī tos veselības nozarē strādājošos, kuri darbu veic godprātīgi, viņa norādīja. Arī starp preses konferencē minētajām slimnīcām ir tādas, kuru plāniem ir augsta atbilstība prasībām, sacīja Vaļuliene.
VM atkārtoti apkopojusi informāciju par to, kā korupcijas riskus pārvalda tās kapitālsabiedrībās, un plāno šo informāciju izmantot visā resorā. Vaļuliene pieminēja arī tiesībsarga ziņojumu par neformālajiem maksājumiem veselības aprūpē.
Ministrija sākusi darbu pie vienotas platformas izveides. Patlaban VM izstrādā tās ietvaru un plāno drīzumā aicināt darbā iesaistīties profesionālās organizācijas. Vaļuliene pauda cerību, ka pirmā tikšanās notiks janvārī. Kā iespējamos darba rezultātus viņa minēja stratēģiju vai vadlīniju izstrādi.
Starp korupcijas risku mazināšanas iespējām Vaļuliene minēja iepirkumu pārskatāmības uzlabošanu un anonīmās ziņošanas stiprināšanu. Nesenā hakatonā izskanējuši arī priekšlikumi par atsauces cenu izmantošanu un atbalstu tehnisko specifikāciju izstrādē. Tiesību aktu portālā iesniegti arī VM priekšlikumi iepirkumu centralizēšanai.
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Vaļuliene uzsvēra, ka iestādēm risinājumi jāmeklē kopīgi, lai sistēma palīdzētu riskus novērst savlaicīgi. Viņa norādīja, ka ministrija rosinās iestādes strādāt pie risinājumiem un nozīme būs gan apmācībām, gan tam, kā izstrādātās prasības varēs piemērot praksē.
Kā vēstīts, pēdējo divu gadu laikā KNAB un EPPO sākuši septiņus kriminālprocesus par iespējamām prettiesiskām vienošanām starp valsts un pašvaldību slimnīcu darbiniekiem un medicīnas inventāra piegādātājiem, lai nodrošinātu konkrētu uzņēmumu uzvaru publiskajos iepirkumos.
Iepirkumi, par kuriem sākti kriminālprocesi, rīkoti TOS, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS), Vidzemes slimnīcā, Ogres rajona slimnīcā, Liepājas Reģionālajā slimnīcā, Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā.
KNAB 21. maijā veica kriminālprocesuālās darbības trijos procesos par četriem Vidzemes slimnīcas, TOS un PSKUS iepirkumiem. KNAB ir aizdomas, ka iepirkumu tehniskās specifikācijas varētu būt pielāgotas konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem. Iespējamo pārkāpumu skarto līgumu kopsumma šajos iepirkumos ir vismaz 3 679 964 eiro. Līgumi finansēti no Latvijas un ES budžeta līdzekļiem.
Šajos kriminālprocesos KNAB veica kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp visās trijās slimnīcās. Toreiz KNAB ziņoja, ka tiesības uz aizstāvību ir četrām personām - divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem.
Savukārt kriminālprocesos par iespējamām nelikumībām Liepājas Reģionālajā slimnīcā un Ogres rajona slimnīcā iepriekš aizturētas septiņas amatpersonas. KNAB ir aizdomas, ka abu slimnīcu amatpersonas varētu būt vienojušās ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
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