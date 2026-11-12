Latvija un abas kaimiņvalstis nonākušas Eiropas topa augšgalā - taču iemesls nav iepriecinošs
2024. gadā Lietuvā tika reģistrēts augstākais slepkavību rādītājs Eiropas Savienībā. Uz 100 000 iedzīvotāju Lietuvā tika reģistrētas 2,63 slepkavības.
Uzreiz aiz Lietuvas otrajā un trešajā vietā ierindojās Latvija un Igaunija ar attiecīgi 2,40 un 1,82 slepkavībām uz 100 000 iedzīvotāju, vēsta "The Brussels Times".
Pirmajam trijniekam sekoja Somija, kur slepkavību rādītājs bija gandrīz tāds pats kā Igaunijā.
Vienlaikus Baltijas valstīs salīdzinājumā ar 2014. gadu bija vērojams vislielākais slepkavību skaita samazinājums. Arī šajā ziņā Lietuva ieņēma pirmo vietu ES – desmit gadu laikā slepkavību skaits valstī samazinājies vairāk nekā uz pusi.
Arī Igaunijā un Latvijā slepkavību skaits ievērojami sarucis. Šajā ziņā pozitīvi izcēlās arī Malta, Rumānija, Īrija un Ungārija.
Savukārt Francijā, Horvātijā, Austrijā, Vācijā, Spānijā un Polijā slepkavību skaits ir pieaudzis.
Vismazāk slepkavību uz 100 000 iedzīvotāju 2024. gadā reģistrēts Luksemburgā (0,30), Itālijā (0,57) un Čehijā (0,63).
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Baltijas valstis izceļas arī ar iedzīvotāju finansiālajām grūtībām
Eurostat atsevišķi publicējis arī datus par to, cik liela daļa Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju nespēj segt neparedzētus izdevumus.
Arī šajā statistikā Baltijas valstis ierindojušās starp valstīm ar satraucošākajiem rādītājiem. Latvijā 43,7% iedzīvotāju norādījuši, ka nespēj segt neparedzētus izdevumus, tādējādi Latvija ierindojusies otrajā vietā ES.
Pirmajā vietā ir Grieķija, kur neparedzētus izdevumus nevar atļauties segt 50,5% iedzīvotāju, savukārt trešajā vietā ierindojusies Bulgārija ar 42,4%.
Lietuva ar 41,7% ieņēmusi ceturto vietu, bet Igaunija – septīto vietu. Turklāt visās trijās Baltijas valstīs finansiālā nestabilitāte salīdzinājumā ar situāciju pirms pieciem gadiem ir pieaugusi.
Vidēji Eiropas Savienībā 29,2% aptaujāto norādījuši, ka nevar atļauties segt neparedzētus izdevumus.
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Viszemākais šis rādītājs reģistrēts Nīderlandē, kur šādu atbildi snieguši tikai 15,3% aptaujāto. Starp valstīm ar salīdzinoši labvēlīgāku situāciju ierindojušās arī Malta, Čehija, Dānija, Austrija un Luksemburga.