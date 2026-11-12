VID pievērsis uzmanību skaidras naudas iemaksām - tūkstošiem iedzīvotāju saņems vēstules
Novembrī un decembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nosūtīs vēstules iedzīvotājiem, kuru skaidras naudas iemaksas banku kontos 2024. gadā var liecināt par nedeklarētiem ienākumiem, informēja VID.
Vēstules plānots nosūtīt pakāpeniski līdz 2026. gada 18. decembrim, aptuveni 3000 cilvēku nedēļā. Valsts svētku nedēļā, no 16. līdz 20. novembrim, vēstules nav plānots sūtīt.
Vēstules saņēmēji tiks aicināti pārskatīt naudas izcelsmi un, ja nepieciešams, 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas iesniegt vai precizēt gada ienākumu deklarāciju par 2024. gadu.
VID uzsver, ka skaidras naudas iemaksa kontā pati par sevi nenozīmē, ka par šo summu jāmaksā nodoklis. Ja papildu deklarējamu ienākumu nav, pēc vēstules saņemšanas nav jāsniedz paskaidrojumi vai dokumenti.
VID ir salīdzinājis banku sniegto informāciju par skaidras naudas iemaksām kontos ar informāciju par iedzīvotāju ienākumiem 2024. gadā. Vēstules paredzētas tikai tiem cilvēkiem, kuriem veicot datu analīzi, konstatēta iespējama neatbilstība, piemēram, iemaksātās summas pārsniedz deklarētos ienākumus vai ienākumi nav deklarēti vispār. Ņemta vērā gan paša cilvēka deklarētā informācija, gan citu personu, piemēram, darba devēja sniegtās ziņas.
Vēstules mērķis ir aicināt cilvēku pārliecināties, vai visi ienākumi ir deklarēti pilnībā, un vajadzības gadījumā papildināt deklarāciju, skaidro VID.
Cilvēki, kuri saņems vēstules, aicināti izlasīt vēstuli un tai pievienoto ceļvedi. Tajā paskaidrots, kā izvērtēt naudas izcelsmi un iesniegt vai precizēt deklarāciju.
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Saņēmēji aicināti pārskatīt banku kontu izrakstus par 2024. gadu, un izvērtēt, no kādiem avotiem iegūta kontos iemaksātā skaidrā nauda un vai attiecīgie ienākumi bija jādeklarē.
Ja ir atklāti iepriekš nedeklarēti ienākumi, kas bija jādeklarē, 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas saņēmēji aicināti iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2024. gadu vai tās precizējumu. Precizējot deklarāciju, jāsaglabā arī iepriekš pareizi norādītos datus.
Ja pēc deklarācijas iesniegšanas vai precizēšanas rodas papildu maksājamais nodoklis, tas jāsamaksā kopā ar aprēķināto nokavējuma naudu. Nokavējuma naudu pēc deklarācijas iesniegšanas aprēķinās EDS.
Piemēram, iepriekš no sava konta izņemtas naudas atkārtota iemaksa pati par sevi nerada jaunu ienākumu, skaidro VID. Tas pats attiecas uz agrāko gadu uzkrājumu iemaksāšanu kontā, taču jāņem vērā, no kādiem ienākumiem šie uzkrājumi veidojušies un vai tie bija jādeklarē to saņemšanas gadā.
Jāņem vērā arī tas, ka pienākums deklarēt ienākumus ne vienmēr nozīmē pienākumu maksāt nodokli, uzsver VID. Atsevišķos gadījumos jādeklarē arī ar nodokli neapliekami ienākumi. Izvērtēt savu situāciju palīdzēs vēstulei pievienotais ceļvedis.
Ja pēc pārbaudes papildu deklarējamu ienākumu nav, nekādas papildu darbības šobrīd nav jāveic. Ja VID būs nepieciešama papildu informācija, dienests ar cilvēku sazināsies individuāli.
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Jautājumus var uzdot EDS sadaļā "Sarakste ar VID". Papildu skaidrojumi pieejami VID tīmekļvietnes sadaļā "Noderīgi", "VID vēstules: jautājumi un atbildes", izvēloties informāciju par vēstulēm par skaidras naudas iemaksām kontā.