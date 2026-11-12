Valsts svētkos vilcieni kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta
Vilcieni trešdien, 18. novembrī, kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta, bet atsevišķiem dīzeļvilcieniem grafiks mainīsies no 16. novembra, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Dīzeļvilcieni pirmdien, 16. novembrī, kursēs pēc ceturtdienas grafika, bet otrdien, 17. novembrī, pēc piektdienas grafika.
Lai nodrošinātu iespēju 18. novembrī nokļūt arī līdz attālākajiem galamērķiem, atsevišķi vilcieni kursēs tālāk. Vairāki vilcieni pirms svētku un svētku dienās brauks līdz Indrai, Valgai, Liepājai, kā arī Gulbenei, kur būs nodrošināta iespēja turpināt ceļu ar Alūksnes bānīti.
Vienlaikus 18. novembrī "Goda ģimene" apliecību īpašnieki var izmantot iespēju vilcienā braukt bez maksas. Biļetes būs pieejamas visās "Vivi" biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā pie konduktora, taču biļetes ar 100% atlaidi nevarēs iegādāties "Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē.
2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.