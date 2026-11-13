Soctīklos izcēlās pamatīgs tracis saistībā ar mīlīgu fotogrāfiju; māmiņa paņēma zīdainīti līdzi uz darbu
Pirms dažām dienām sabiedrība diskutēja par premjera Andra Kulberga (AS) rīcību, kad viņš uzrunāja protesta akcijas dalībniekus, turot rokās savu mazo dēliņu. Saistībā ar to portāls Jauns.lv sazinājās ar Saeimas deputāti Mairitu Lūsi (P), kura pirms vairākiem gadiem kā jaunievēlēta Rīgas domes deputāte bija aizgājusi uz darbu kopā ar zīdainīti. Lūse uzskata, ka ir gadījumi, kad vecāki var ņemt līdzi bērnus uz darbu, bet citreiz to nevajadzētu darīt.
Lūse dalījās atmiņās par 2020.gada notikumiem: “Kad es biju jauna un absolūti nepieredzējusi politiķe, pirmo reizi ievēlēta Rīgas domē, mums bija neformāla sanākšana, kurā deputātiem tika parādīts, kā izskatās domes sēžu zāle, kura poga jāspiež u.c. Tas bija iepazīstināšanas pasākums.
Foto ar jauno māmiņu Rīgas domē nokļuva soctīklos
Uz šo pasākumu es atnācu kopā ar savu pusgadu veco meitu. Tā sakrita, ar bērniem tā mēdz gadīties. Viņa visu sanāksmes laiku nogulēja. Sanāksmes beigās, kad es gāju ārā, kolēģe palūdza, vai drīkst mani nofotografēt, jo tas izskatījās mīlīgi.
Pēc tam bilde nokļuva soctīklos. Es biju nepieredzējis cilvēks, kas nokļuva politikā, bet pēkšņi biju uz skatuves. Visi apsprieda bērna būšanu vai nebūšanu darba vietā.
Politiķi kā sabiedrības spogulis
Es sapratu, kā cilvēki, īpaši politiķi, kļūst par tādu kā spoguli, uz kura sabiedrība atspoguļo visus savus uzskatus un pieredzes gan par labajām pusēm, kā cilvēki gājuši vecākiem līdzi uz darbu un ko tur iemācījušies, gan arī par tiem, kuriem bērni darba vietās ir traucējuši. Tā bija interesanta pieredze.”