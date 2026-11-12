Novembra sākums bijis divus grādus siltāks par normu.
Sabiedrība
Šodien 10:45
Novembra sākums bijis divus grādus siltāks par normu
Novembra pirmajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā sasniedza +5,7 grādus jeb divus grādus virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Zemākā temperatūra bija -4,3 grādi 10. novembrī Madonā, bet visaugstāk - līdz +11,9 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 5. novembrī Rīgā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija vien 1,4 milimetri jeb 6% no dekādes normas. Visvairāk nokrišņu - 5,5 milimetri - bija Pāvilostā, savukārt Daugavpils, Skrīveru un Zīlānu novērojumu stacijā būtiski nokrišņi netika novēroti.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 81% - no 75% Kolkā un Rīgā līdz 86% Rēzeknē un Stendē.
Stiprākās vēja brāzmas - 17 metri sekundē - tika reģistrētas 5. novembrī Liepājā.