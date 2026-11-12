Diennakti vēlāk ugunsdzēsēji joprojām turpina darbu ugunsgrēka izpostītajā “Wood4U” pakošanas ēkā
Ugunsdzēsēji turpina darbu ugunsgrēkā izpostītā kokapstrādes uzņēmuma SIA "Wood4U" pakošanas ēkā Krimuldas pagastā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Ugunsdzēsēji turpina strādāt notikuma vietā, izmantojot vienu autocisternu, lai pārmeklētu degšanas vietas.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 48 izsaukumus - 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.
Uzņēmuma pārstāvis norādīja, ka "Wood4U" varēs turpināt saimniecisko darbību, jo ražošanas jaudas nav skartas, kā arī turpmāk tiks meklēti risinājumi, kā īstermiņā atjaunot pakošanu un ilgtermiņā atjaunot pakošanas ēku.
"Wood4U" atzina, ka ugunsgrēkā skartā manta ir apdrošināta.
"Wood4U" nodarbojas ar koku zāģēšanu un koksnes ēvelēšanu, kā rezultātu iegūstot kamīnmalku.
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Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti plaši glābēju spēki. Glābējiem ierodoties notikuma vietā, liesmas strauji izplatījās vairākos virzienos un ēka jau dega lielā platībā, skaidroja VUGD.
Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk kā 30 glābēji ar astoņām autocisternām, divām autokāpnēm un ūdensvedēju, kā arī Krimuldas un Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīta arī objekta traktortehnika, kas veda ārā no degošās ēkas gatavo produkciju.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Wood4U" 2025. gadā strādāja ar 4,935 miljonu eiro apgrozījumu un guva peļņu 94 647 eiro apmērā.
"Wood4U" reģistrēta 2013. gadā, tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmums pieder Lielbritānijas kompānijai "CPL Industries Latvia Limited", bet patiesais labuma guvējs ir Lielbritānijas pilsonis Džūlians Pols Vivians Mašs.