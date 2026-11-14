Svarīga ziņa Jelgavas novada iedzīvotājiem: aicina pasteigties ar zaļo atkritumu nodošanu
Jelgavas novadā iedzīvotājiem līdz 30. novembrim ir pieejami zaļo atkritumu pieņemšanas laukumi, kuros iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, informēja pašvaldībā.
Pašvaldībā norāda, ka atvedot atkritumus uz laukumiem, koku zari un krūmi ir jānovieto atsevišķā krautnē. Zaļo atkritumu pieņemšanas vietas ir pieejamas visā novadā. Cenu pagastā laukums atrodas Iecēnos, Zaļenieku pagastā – Zaļeniekos, Jaunsvirlaukas pagastā – Staļģenē, Valgundes pagastā – Valgundē, Līvbērzes pagastā – Līvbērzē, Sesavas pagastā – Sesavā, kā arī Salgales pagastā.
Glūdas pagastā atkritumus var nodot Nākotnē un Zemgalē, bet Kalnciema pagastā – Kalnciemā, Jelgavas ielā 10A. Lielplatones pagastā laukums izveidots īpašumā "Sniķeru kapi", savukārt Platones pagastā – Platonē, Atspulgu ielā 4.
Tāpat laukumi pieejami Vilces pagastā – Vilcē, Blankenfeldes ielā 4, un Ziedkalnē. Savukārt Vircavas pagastā atkritumus pieņem Vircavā, Dīķa ielā 3, kā arī Oglainē un Mazlaukos. Vietās, kur nav precīzu adrešu, iedzīvotāji aicināti vadīties pēc pašvaldības informācijas par zemes vienību kadastra numuriem. Pašvaldība aicina iedzīvotājus, novietojot atvestos materiālus, ievērot laukumos izvietotās norādes un uzturēt teritorijās kārtību.