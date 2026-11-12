Jelgavā akcijas laikā pārstrādei nodoti vairāk nekā 3000 nolietoto autoriepu
Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavā īpašas vides akcijas laikā iedzīvotāji otrreizējai pārstrādei bez maksas nodevuši vairāk nekā 3050 nolietoto autoriepu, informēja akcijas rīkotāji.
Nolietoto riepu savākšanu organizēja pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Zemgales Eko" sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA "Corvus Company" un SIA "Zaļais centrs". Divu dienu laikā riepas pieņemtas no 737 automašīnām. Akcijas noteikumi paredzēja, ka no viena transportlīdzekļa bez maksas var nodot četras riepas, bet par katru nākamo vienību bija jānorēķinās atbilstoši standarta cenrādim. Savāktās nolietotās riepas tuvāko divu nedēļu laikā plānots nogādāt pārstrādē.
Šāda vides akcija Jelgavā tiek organizēta divreiz gadā – pavasarī un rudenī, un iedzīvotāju atsaucība pakāpeniski aug. Pagājušā gada maijā pārstrādei tika savāktas vairāk nekā 2700, bet novembrī – vairāk nekā 2900 riepas. Ārpus akcijas laika iedzīvotāji atbrīvoties no vecajām riepām var par maksu SIA "Zemgales Eko" dalīto atkritumu savākšanas laukumos Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84. Maksa par vienas riepas nodošanu, atkarībā no tās diametra, svārstās no 1,90 līdz 2,70 eiro.
Vides eksperti atgādina, ka visu veidu riepas ir videi kaitīgi atkritumi, kas dabiskajā vidē sadalās ilgāk nekā 100 gadu, visu šo laiku izdalot dažādas kaitīgas vielas. Savukārt pārstrādes procesā riepas tiek attīrītas no piemaisījumiem un sadalītas sastāvdaļās, lai iegūtos materiālus izmantotu atkārtoti. No tiem ražo sporta un rotaļu laukumu segumus, ceļu būves un celtniecības materiālus, kā arī skaņas un vibrācijas izolāciju. Dažkārt pārstrādāto gumiju izmanto pat dizaina un modes izstrādājumos, piemēram, apavu vai somu ražošanā. Atkritumu apsaimniekotāji arī brīdina, ka par nolietotu riepu izmešanu dabā var tikt piemērots ievērojams naudas sods.