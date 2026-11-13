Noteikumi ir visiem! Saulkrastos aicina ziņot par suņu saimniekiem, kuri ignorē noteikto kārtību
Lai uzturētu novadā sabiedrisko kārtību un tīrību, Saulkrastu novada Pašvaldības policija atgādina suņu īpašniekiem par dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu, vienlaikus aicinot iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ziņot par pārkāpējiem, informēja pašvaldībā.
Kārtībsargi uzsver, ka, pastaigājoties pa ielām, ceļiem, daudzdzīvokļu māju pagalmiem un citām publiskām vietām, sunim obligāti jāatrodas pie pavadas, tādējādi garantējot gan paša dzīvnieka, gan apkārtējo drošību. Pat tajās vietās, kur sunim atļauts skriet brīvi, saimniekam dzīvnieks ir pilnībā jākontrolē. Turklāt, ja citiem cilvēkiem rodas iebildumi, suns nekavējoties jāpiesprādzē pie pavadas. Savukārt Saulkrastu pludmalē "Centrs" un Jūras parka teritorijā ar suņiem atrasties ir aizliegts.
Tāpat policija atgādina par elementāru tīrības ievērošanu. Suņa saimniekam ekskrementi jāsavāc uzreiz pēc tam, kad dzīvnieks ir nokārtojies. Ja tuvumā nav speciālo atkritumu urnu, savākto drīkst izmest arī parastajos sadzīves atkritumu konteineros. Lai nodrošinātu dzīvnieku izsekojamību un veselību, visiem suņiem jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu, reģistrētiem vienotajā dzīvnieku reģistrā un vakcinētiem pret trakumsērgu.
Lai uzturētu Saulkrastus tīrus un drošus, Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tiek pamanīts, ka saimnieks ved suni bez pavadas vai nesavāc aiz tā atstātos ekskrementus, iedzīvotāji lūgti šādus gadījumus fiksēt un ziņot policijai, zvanot pa tālruni 67 142 525 vai rakstot uz e-pastu "policija@saulkrasti.lv".