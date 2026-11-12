Foto: NBS Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Novadu ziņas
Šodien 10:10
Militārajā poligonā "Ādaži" novembrī norisinās intensīvi treniņi; iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu troksni
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārajā poligonā "Ādaži" novembrī norisinās intensīvi militārie treniņi, kuru laikā karavīri veic kaujas šaušanu ar kājnieku kaujas mašīnām, tādēļ apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu troksni, informēja NBS Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē.
Kā norāda bruņotajos spēkos, kaujas šaušanas vingrinājumi poligonā sadalīti divos posmos. Pirmais posms jau ir sācies un turpināsies līdz 16. novembrim. Savukārt otrais intensīvo treniņu posms plānots mēneša otrajā pusē – no 19. līdz 29. novembrim.
Abos šajos periodos šaušana un ar to saistītais paaugstinātais trokšņu līmenis gaidāms no plkst. 7.00 rītā līdz pat plkst. 22.00 vakarā.
Bruņotie spēki aicina Ādažu un apkārtējo novadu iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām un īslaicīgiem trokšņiem, kas ir neatņemama sastāvdaļa karavīru kaujas iemaņu uzturēšanai un valsts aizsardzības spēju stiprināšanai.