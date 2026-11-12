"Eiropas gada koka Latvijā 2026" titulu ieguvusi īpaša priede Saulkrastos, kuras stāsts aizkustinājis daudzas sirdis
Titulu "Eiropas gada koks Latvijā 2026" šogad ieguvusi Koklīšu priede, kas atrodas Saulkrastos, pašā jūras krastā, un turpmāk šis dabas objekts pārstāvēs Latviju Eiropas mēroga konkursā, informēja Saulkrastu novada pašvaldībā.
Koklīšu priede aug Zvejniekciema akmeņainās pludmales sākumā, netālu no Koklīšu stāvlaukuma. Tā kalpo kā viegli pamanāma norāde tiem, kuri dodas pastaigās gar jūras krastu. Koks ir cieši saistīts ar vietējo ainavu, tādēļ daudziem apmeklētājiem tas kļuvis par labi atpazīstamu un iemīļotu piekrastes objektu. Pašvaldībā arī īpaši izceļ novadnieces Maijas Druvas ieguldījumu, kura priedi iemūžinājusi fotogrāfijās dažādos gadalaikos, ļaujot plašākai sabiedrībai ieraudzīt tās šarmu.
Uzvara Latvijas mēroga balsojumā nozīmē, ka Koklīšu priede tiks virzīta dalībai konkursā Eiropas līmenī. Pašvaldībā norāda, ka šobrīd priekšā ir gatavošanās process – tiks veidots īpašs videomateriāls, lai citu Eiropas valstu iedzīvotājus iepazīstinātu ne tikai ar Koklīšu priedes stāstu, bet arī plašāk popularizētu Latvijas dabas skaistumu, piekrastes ainavu un Saulkrastu novada dabas vērtības.
Konkursa "Eiropas gada koks Latvijā 2026" otrajā vietā šogad ierindojās Blomes Pasaku ozols, kas atrodas Smiltenes novada Blomē, savukārt trešo vietu ieguva Baložu palmu priede Saldus novada Kursīšu pagastā.
Saulkrastu novadam šī nav pirmā pieredze un panākumi šajā konkursā – 2022. gadā nacionālajā balsojumā uzvarēja un Eiropas gada koka Latvijā titulu ieguva Sējas dižozols. Konkursu "Eiropas gada koks Latvijā" organizē Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Latvijas Meža īpašnieku biedrību.