Pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā plāno pagarināt līdz vasarai
Iekšlietu ministrija (IeM) rosina pagarināt pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā līdz 2027. gada 30. jūnijam, liecina ministrijas sagatavotie dokumenti valdībai.
Patlaban pastiprinātās robežapsardzības režīms ir spēkā līdz gada beigām. Tas noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
IeM uzsver, ka nelikumīgās migrācijas spiediens uz Latvijas un Baltkrievijas robežas joprojām saglabājas augsts. Vienlaikus vērojamas migrācijas instrumentalizācijas rakstura izmaiņas, izmantojot arvien jaunus pret valsts robežas neaizskaramību vērstus darbību paņēmienus.
Lai gan uz šīs robežas ir izbūvēta robežapsardzības infrastruktūra, joprojām tiek konstatēti gadījumi, kad personas to apzināti bojā, tostarp videonovērošanas iekārtas un sadales skapjus. Konstatēti arī gadījumi, kad nelikumīgai valsts robežas šķērsošanai tiek izmantoti tuneļi. Turklāt ir novērota arī pret valsts robežas apsardzībā iesaistītajām amatpersonām vērsta agresīva rīcība, priekšlikumu pagarināt pastiprinātās robežapsardzības režīmu pamato IeM.
Kā uzsver ministrijā, šie apstākļi tomēr liecina, ka apzinātas provokācijas un hibrīdapdraudējumi uz šīs robežas turpināsies, izmantojot nelegālo migrāciju kā instrumentu spiediena radīšanai uz Latvijas un vienlaikus arī Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas.
IeM uzsver, ka papildus ir būtiski ņemt vērā arī reģionālās drošības situāciju, tostarp publiski izskanējušo informāciju par iespējamiem provokāciju un sabotāžas draudiem uz Polijas un Krievijas robežas, kuru dēļ Polija ir īstenojusi papildu drošības pasākumus. Līdz ar to ir būtiski nodrošināt koordinētu un savstarpēji saskaņotu reģiona valstu rīcību, lai saglabātu līdzvērtīgu valsts robežu ar Baltkrievijas apsardzības līmeni, skaidro ministrijā.
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Šogad līdz 10. novembrim no Latvijas - Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir apturēti 12 857 cilvēki. Savukārt pērn tie bija 12 046, bet humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana neliedza 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
2023. gadā atturēti 13 863 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ uzņemti 428 cilvēki. Savukārt 2022. gadā atturēti 5286 cilvēki, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.
Latvija ar Baltkrievijas organizēto nelegālo migrantu spiedienu saskaras kopš 2021. gada augusta.