Ādažu novadā nolietotās auto riepas bez maksas izvedīs tieši no dzīvesvietas
Lai palīdzētu iedzīvotājiem ērti atbrīvoties no vecajām automašīnu riepām un pasargātu dabu no piesārņojuma, vides resursu apsaimniekošanas uzņēmums "Eco Baltia vide" Ādažu novadā rīko akciju, kuras ietvaros riepas bez maksas tiks izvestas tieši no klientu adresēm. Pieteikties šim pakalpojumam var vēl līdz 15. novembrim, informēja uzņēmumā.
Kā norāda akcijas rīkotāji, pieteikties riepu izvešanai var gan privātmāju iedzīvotāji individuāli, gan daudzdzīvokļu namu iemītnieki, to darot ar sava nama pārvaldnieka starpniecību, kurš apkopos iedzīvotāju vajadzības un iesniegs vienotu pieteikumu. Pēc pieteikumu saņemšanas specializētais transports riepas no norādītajām adresēm izvedīs 19. un 20. novembrī.
Uzņēmums atgādina akcijas galvenos nosacījumus: no viena privātpersonas līguma vai vienas mājsaimniecības bez maksas var nodot ne vairāk kā četras riepas. Tiek pieņemtas tikai vieglo automašīnu riepas bez diskiem. Lai izvešana noritētu gludi, iedzīvotājiem 19. un 20. novembrī riepas jānovieto specializētajam transportam brīvi pieejamā vietā, ārpus nožogotām teritorijām.
Lai pieteiktos akcijai, iedzīvotājiem jāaizpilda elektroniskā anketa vietnē "ej.uz/riepas_adazi" vai jānosūta pieteikums uz e-pastu "adazi@ecobaltiavide.lv", obligāti norādot savu "Eco Baltia vide" klienta numuru.
Ārpus akcijas laika Ādažu novada iedzīvotāji no savu laiku nokalpojušām riepām var atbrīvoties ikdienā, nododot tās šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Kadagā, teritorijā "Kadagas attīrīšanas ietaises". Pašvaldībā arī norāda, ka drīzumā darbu sāks vēl viens jauns šķiroto atkritumu laukums Carnikavā.
Vides eksperti atgādina, ka riepas kategoriski aizliegts izmest sadzīves atkritumu konteineros vai atstāt dabā. Nolietotas riepas vidē nesadalās gadu desmitiem un piesārņo augsni un ūdeni ar smagajiem metāliem (piemēram, cinku), eļļām un citām ķīmiskām vielām. Īpaši bīstama ir riepu dedzināšana, kuras laikā izdalās toksiski dūmi ar kancerogēnām vielām, turklāt šādus ugunsgrēkus ir ļoti grūti nodzēst.
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Pareizi nodotas, riepas nonāk pārstrādē un kļūst par noderīgu resursu. No tām ražo, piemēram, gumijas granulas sporta laukumu segumiem vai izmanto kā kurināmā aizstājēju rūpniecībā.