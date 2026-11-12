Ādažu novadā uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Lai mazinātu fiziskos šķēršļus un atvieglotu piekļuvi pašvaldības iestādēm cilvēkiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem, Ādažu novadā par gandrīz 46 000 eiro uzstādīti jauni diagonālie pacēlāji, informēja pašvaldībā.
Darbi, kas šobrīd jau tuvojas noslēgumam, norisinās Carnikavas tautas namā "Ozolaine", kā arī pašvaldības ēkā Ādažos, Gaujas ielā 16. Jaunie risinājumi būtiski uzlabos ēku pieejamību cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā vai kuriem kāpņu izmantošana ikdienā sagādā grūtības.
Pašvaldībā uzsver, ka vides pieejamība ir izšķiroša, lai ikviens sabiedrības loceklis spētu patstāvīgi pārvietoties, saņemt nepieciešamos pakalpojumus un pilnvērtīgi piedalīties novada sabiedriskajā dzīvē. Šādi infrastruktūras pielāgojumi ir nozīmīgi ne tikai cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem, bet ievērojami atvieglo ikdienu arī viņu ģimenes locekļiem un aprūpētājiem.
Novēršot līdzšinējos fiziskos šķēršļus, pašvaldība sper soli pretim iekļaujošākai videi un veicina vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem, stiprinot cilvēku neatkarību un dzīves kvalitāti.
Vides pieejamības uzlabojumi tiek īstenoti ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu projektā, kas vērsts uz mājokļu un publiskās infrastruktūras pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti Ādažu novadā.
Kopējās izmaksas pacēlāju iegādei un uzstādīšanai pašvaldības ēkās plānotas 45 980 eiro apmērā. Lielāko daļu no šīs summas jeb 38 163 eiro sedz ES Atveseļošanas fonda finansējums.