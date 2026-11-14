Patriotu nedēļas cenas Rīgas Centrāltirgū
Rīgas Centrāltirgū var sarūpēt visu 18. novembra svētku galdam. Tomēr izvēle un kaulēšanās par cenu ir būtiski sarukusi, jo pašlaik ...
Ko un par cik var nopirkt Rīgas Centrāltirgū pirms Valsts svētkiem? Var dabūt pat pūdētas siļķes! FOTO
Rīgas Centrāltirgus paviljonos piedāvājums un iespējas kaulēties par cenu ir būtiski kritušās, salīdzinājumā ar to, kāda rosība tur valdīja, piemēram, pirms gadiem desmit. Tagad tirdzniecībai atvērti tikai divi no pieciem vēsturiskajiem paviljoniem, kas to kopējo platību tirgotājiem samazinājis par divām trešdaļām. Tomēr visu nepieciešamo 18. novembra mielasta galdam tur var sarūpēt. Jauns.lv skaidro, kādas cenu zīmes ir uz Centrāltirgus letēm.
2022. gada sākumā vētrā bojātā jumta dēļ slēdza Sakņu paviljonu. Pēc vairāk nekā trīsarpus gadu pārtraukuma tas uz laiku atkal vēra durvis apmeklētājiem, bet tagad tiek pārbūvēts un pielāgots gaļas tirdzniecības vajadzībām. Savukārt līdzšinējo Gaļas paviljonu slēdza tā sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Remontdarbu dēļ pašlaik slēgts arī Piena paviljons, kurā vēl pirms dažiem mēnešiem pārtikas tirgotāju vietā saimniekoja dažādu rūpniecības preču pārdevēji. Kādreizējo Piena paviljonu iecerēts pārveidot par ēdināšanas zonu, kurā darbosies restorāni un kafejnīcas, kas šobrīd aizņem ievērojamu daļu Gastronomijas paviljona.
Pašlaik pircējiem atvērti vien Gastronomijas un Zivju paviljoni. Gastronomijas paviljonā piena un maizes tirgotāji spiesti saspiesties līdzās restorāniem un kafejnīcām, bet pa vidu, kur vien atrodas kāds brīvs stūrītis, ierūmējušies arī augļu un dārzeņu pārdevēji. Tā nu Rīgas Centrāltirgus, kas savulaik lepojās ar Eiropā lielākā slēgtā tirgus godu, šo titulu šobrīd var piesaukt vien kā vēsturisku liecību. Arī tūristiem no kādreizējās tirgus varenības vairs nav daudz ko parādīt. Ārzemju viesu pūļi vairs nav tik kupli kā agrāk, un arī vietējo pircēju kļuvis mazāk. Daļu pircēju Centrāltirgum atņēmuši lielveikali un mazākie zemnieku tirdziņi.
Tomēr tirgus nākotnei tiek kalti vērienīgi plāni. Pirms mēneša pašvaldības uzņēmums “Rīgas nami” izziņoja aptuveni 22 miljonu eiro investīciju programmu, ko paredzēts īstenot līdz Centrāltirgus simtgadei 2030. gadā. Tieši pirms simts gadiem, 1930. gada novembra sākumā, Rīgā atklāja jauno Centrāltirgu, kura iespaidīgie paviljoni tika izbūvēti, izmantojot Pirmā pasaules kara vācu dirižabļu angāru metāla konstrukcijas, kas atradās Vaiņodē.
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Rudens izskaņa tradicionāli ir laiks, kad zemnieku saimniecībās novākta pēdējā raža un tiek gatavoti pārtikas krājumi ziemai. Jau izsenis latvieši septembra beigās Miķeļos (29. septembris) svinēja ražas svētkus, bet 10. novembrī – Mārtiņos - atzīmēja rudens darbu noslēgumu un ziemas sākšanos. Ap šo laiku tradicionāli arī kāva lopus, gatavoja gaļas krājumus ziemai. Tāpēc novembris ir īstais brīdis, lai palūkotos, ko zemnieki šogad izaudzējuši un ko tirgotāji sarūpējuši ne tikai ziemas galdam, bet arī valsts svētkiem. Tādēļ Jauns.lv devās uz Rīgas Centrāltirgu – noskaidrot, kādas ir šī rudens ražas cenas, cik bagātīgs ir piedāvājums un vai pircējiem vēl ir vērts doties uz slaveno tirgu.
Šogad padevusies laba ābolu raža un visdažādāko šķirņu ābolus var iegādāties no 1 līdz 2,5 eiro kilogramā, bet bumbierus - no līdz 4 eiro kilogramā. Dārza dzērvenes maksā 3 eiro, bet purva dzērvenes – 4 eiro litrā. Kartupeļi maksā 0,8 līdz 1 eiro kilogramā, tādā pašā cenā arī burkāni, bet ķiploki – 7 eiro kilogramā. Pētersīļu buntīte (100 gr) maksā 0,8 eiro, diļļu – 0,7 līdz 1 eiro, lociņu – 0,9 līdz 1 eiro. Plaša gurķu izvēle – no 3 līdz 8 eiro kilogramā (gan pēc lieluma, gan pēc audzēšanas apstākļiem).
Ir arī eksotiskāki augļi: hurma – no 2,9 līdz 3 eiro, granātāboli – no 2,5 līdz 3,9 eiro, vīnogas – no 1 līdz 2 eiro, melones – 0,8 eiro kilogramā. Var panašķoties arī ar pašmāju dravu medu: puslitra burciņa maksā 6 eiro, bet trīslitru spainītis ar četriem kilogramiem medus, atkarībā no dravas ziediem, nopērkams par 24-28 eiro.
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Piena produktu cenas: mājas krējums – no 6 līdz 7 eiro kilogramā, saldais krējums – 7 eiro, skābais krējums - no 6 līdz 7 eiro, biezpiens – no 4 līdz 7,25 eiro (atkarībā no tauku procenta), mājas siers – 10 eiro, biezpiena sacepums – 9 eiro kilogramā.
Vidējās gaļas cenas: cūkgaļa – no 4,5 līdz 6 eiro kilogramā, liellops – no 11 līdz 15 eiro, jērs – 13 eiro, teļš – 17 eiro, cūkgaļas maltā gaļa – 5 eiro kilogramā. Kūpinājumu cena atkarīga gan no gaļas, gan no receptūras un tie var būt gan pārdesmit eiro vai tikai 8 eiro vērti kilogramā.
Kā vienmēr savs smeķis ir Zivju paviljonam, kaut arī nu tur vieta zivju tirgotājiem jādala ar gaļas skārni. Zivju paviljonā līdzās tradicionālajām karpām par sešiem eiro kilogramiem var atrast produktu, kas 18. novembra galdu padarīs īpaši pikantu. Tur par 28 eiro kārbā var iegādāties zviedru nacionālo delikatesi – fermentētas jeb pūdētās siļķes, kas pazīstamas ar ārkārtīgi spēcīgu un nepatīkamu (protams, pēc mūsu nevis zviedru ieskata) smaku. Savukārt, ja kārojas kas saldāks, var teikt, ka Centrāltirgū jau sācies Ziemassvētku laiks – te slejas mandarīnu kalni. Tie ir gan lielāki, gan mazāki, gan ļoti saldi, gan mazāk saldi, un atkarībā no šķirnes un kvalitātes šo citrusaugļu cena svārstās no diviem līdz četriem eiro kilogramā. Labu apetīti!