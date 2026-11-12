Policija Rēzeknē par sērijveida degvielas zādzībām aizturējusi trīs vīriešus
Valsts policijas amatpersonas 2026. gada septembrī un oktobrī saņēma informāciju par vairākām degvielas zādzībām Rēzeknes pilsētas un novada teritorijā. Likumsargi, veicot izmeklēšanu, noskaidroja, ka personu grupa – viens 1987. gadā un divi 2001. gadā dzimuši vīrieši, iespējams, ir saistīta ar vairākiem degvielas zādzības gadījumiem, portālu Jauns.lv informē Valsts policija.
Garnadžiem kopumā izdevies nozagt aptuveni 850 litrus dīzeļdegvielas. Valsts policija vīriešus aizturēja aizdomās par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu un turpina izmeklēšanu uzsāktajos kriminālprocesos par sešiem noziedzīgiem nodarījumiem.
2026. gada 22. oktobra naktī Rēzeknē vairākas personas, uzlaužot kādam uzņēmumam piederošas tehnikas degvielas tvertni, nozaga ne mazāk kā 40 litrus dīzeļdegvielas. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, uzreiz pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas aizturēja trīs personas – 1987. gadā dzimušu vīrieti un divus 2001. gadā dzimušus vīriešus.
Turpinot izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā, likumsargi ir ieguvuši pierādījumus, kas liecina, ka aizturētās personas varētu būt saistītas arī ar citām degvielas zādzības epizodēm, kas reģistrētas laika posmā no šā gada septembra līdz oktobrim. Kopumā nozagti aptuveni 850 litri dīzeļdegvielas, tādējādi radot finansiālus zaudējumus vairākiem uzņēmumiem. Degviela zagta no ekskavatoriem, traktora, šķeldas sijātāja un citām tehnikas vienībām.
Aizturētajām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Praktiski ieteikumi tehnikas īpašniekiem, lai mazinātu tehnikas un degvielas zādzību risku, kā arī veicinātu tehnikas drošu uzglabāšanu un savlaicīgu iespējamo apdraudējumu konstatēšanu:
1. Novieto tehniku drošā vietā.
Pēc darba beigām, ja iespējams, traktortehniku novieto slēgtā, norobežotā un labi apgaismotā teritorijā, kura nepiederošām personām nav brīvi pieejama. Kā arī starp ilgākiem pārtraukumiem neuzglabā tehniku nomaļā un viegli pieejamā vietā.
2. Izmanto videonovērošanu savā saimniecībā.
Ja traktortehnika tiek novietota saimniecības teritorijā, kameras vēlams vērst arī uz tehnikas novietošanas vietu un piebraucamajiem ceļiem.
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3. Izmanto aizslēdzamus degvielas tvertņu vāciņus.
Pārliecinies, ka degvielas tvertnēm ir droši aizslēdzami vāciņi un tās nav iespējams vienkārši atvērt bez atslēgas vai piekļūt tvertnes saturam nepiederošām personām.
4. Izmanto degvielas līmeņa kontroli.
Apsver degvielas līmeņa sensoru izmantošanu, kas ļauj konstatēt strauju un neparedzētu degvielas līmeņa samazināšanos.