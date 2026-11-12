Smiltēns atklāj, kad varētu kļūt zināms jaunās valdības koalīcijas sastāvs
Skaidrība par jaunās valdības koalīcijas modeli varētu būt līdz sestdienai, ceturtdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS).
Viņš prognozēja, ka valdības veidotājs Andris Kulbergs (AS) šonedēļ viesīs skaidrību par koalīcijas sastāvu, savukārt ministru amatu kandidāti varētu kļūt zināmi šonedēļ vai vēlākais pirmdien. Sarunas par šiem jautājumiem turpinoties.
Smiltēns noraidīja pārmetumus par valdības veidošanas gausumu, norādot, ka kopš Kulberga nominēšanas pagājusi aptuveni nedēļa. Viņš arī uzsvēra, ka valdības veidošana jāsavieno ar pašreizējiem premjera pienākumiem, tostarp Latvijas interešu pārstāvēšanu starptautiskās sanāksmēs. Sarunas turpinoties arī attālināti, un iepriekšējā vakarā notikusi vēlīna sazvanīšanās.
Komentējot "Latvija pirmajā vietā" līdera Aināra Šlesera pausto, ka viņš neatbalstītu valdību, kurā AS strādātu kopā ar "Jauno vienotību" vai "Progresīvajiem", Smiltēns uzsvēra, ka valdību veido Kulbergs un AS. Tādēļ tieši AS izvēlēšoties sadarbības partnerus un vienošoties par valdības sastāvu.
Vienlaikus Smiltēns vēlas, lai Saeima pilnvērtīgu darbu sāktu nākamnedēļ. Tam nepieciešams izveidot komisijas un ievēlēt to vadību. Viņš iecerējis šo procesu saskaņot ar valdības veidošanu, lai komisiju priekšsēdētāji drīz pēc ievēlēšanas nebūtu jānomaina viņu pāriešanas dēļ ministru amatos. Tomēr, ja valdības veidošanā rastos aizķeršanās, parlamenta darba sākšanu, pēc Smiltēna domām, nevajadzētu atlikt.
Runājot par komisiju vadības sadalījumu, Smiltēns norādīja, ka AS noteikti nepieciešams vadīt Budžeta komisiju. Viņaprāt, tās vadībai jābūt premjera pārstāvētā politiskā spēka rokās, lai nodrošinātu budžeta virzību. Kā iespējamu prioritāti viņš minēja arī Tautsaimniecības komisiju un uzsvēra aizsardzības jautājumu nozīmi.
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Smiltēns piebilda, ka arī opozīcijas partijām jābūt iespējai vadīt komisijas vai ieņemt to priekšsēdētāju vietnieku amatus. Galīgā vienošanās par komisiju vadības sadalījumu vēl neesot panākta.
LETA jau ziņoja, ka šonedēļ varētu paziņot, kuri politiskie spēki veidos nākamo valdību, savukārt ministru kandidāti varētu kļūt zināmi nākamnedēļ, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Ministru prezidents un nākamās valdības veidotājs Andris Kulbergs (AS).
Politiķis pauda cerību, ka šonedēļ izdosies vienoties par valdības partneriem un sadarbības modeli. Viņš gan norādīja, ka pirms paziņojuma pusēm jābūt panākušām vienošanos un dokumentiem jābūt gataviem parakstīšanai.
Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.
Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt JV un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.