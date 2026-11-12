"Apvienotais saraksts" apsver vairāku ministriju reorganizāciju, atklāj Kučinskis
"Apvienotais saraksts" nākamās valdības laikā apsver vairāku ministriju reorganizāciju, intervijā aģentūrai LETA sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), kurš jaunajā parlamentā vadīs "Apvienotā saraksta" frakciju.
"Ja runājam par ministriju apvienošanu, tad šobrīd sliecamies uz to, ka [bijušā premjera Krišjāņa] Kariņa kunga lēmums izveidot atsevišķu Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) bija diezgan dīvains gājiens. Rezultātā, gribētu teikt, ne viena, ne otra ministrija nestrādā pilnasinīgi. Tajā pašā laikā Ekonomikas ministrija varētu darīt daudz vairāk," sacīja Kučinskis.
Ministrs stāstīja, ka šobrīd "Apvienotais saraksts" sliecas uz variantu, kurā apvienotu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), KEM un Ekonomikas ministriju. Kučinskis gan atzina, ka fiskālais efekts no šādas apvienošanas būtu salīdzinoši mazs.
"Nākamais variants ir Labklājības un Veselības ministriju apvienošana. Sarunās esam nonākuši pie tā, ka sagatavošana varētu būt nākamā gada uzdevums. Iespējams, nevajag forsēt ar diviem ministriem. Gada laikā to varētu sagatavot, lai neko netraumētu, un no 2028. gada abas ministrijas būtu kopā," teica Kučinskis.
Jautāts, vai tas nozīmētu pagaidām vienu ministru abām ministrijām, Kučinskis sacīja, ka tas ir iespējams. "Mēs vēl skatāmies, bet tas jau ir ieskats mūsu virtuvē. Tas ir viens no variantiem," piebilda Kučinskis.
Savukārt jautāts, vai varētu apvienot arī citas ministrijas, Kučinskis pieļāva, ka teorētiski varētu apvienot arī Kultūras ministriju ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet "es jau tagad dzirdu, kā kultūras nozare protestētu".
Kučinskis atzina, ka ir pavīdējis arī variants veidot Infrastruktūras ministriju, apvienojot Satiksmes ministriju ar Ekonomikas ministriju. "Man gan šķiet, ka šobrīd to nevajadzētu darīt. Mums joprojām ir divi lieli "akmeņi" pie kājām - "Rail Baltica" un "airBaltic". Ar tiem jātiek galā atsevišķi," sacīja Kučinskis.