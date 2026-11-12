Dienas gaitā kļūs nedaudz vēsāks.
Sabiedrība
Šodien 07:04
Ceturtdien Latvijā kļūs vēsāks, vakarpusē vietām gaidāms arī slapjš sniegs
Ceturtdien Latvijā gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies - pēcpusdienā visā valstī būs +1..+4 grādi, prognozē sinoptiķi.
Vietām īslaicīgi līs, bet vakarpusē, sākot no valsts dienvidrietumiem, daudzviet gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs. Debesis būs apmākušās, vietām saglabāsies dūmaka.
Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, no rīta piekrastē vēl gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, vakarā mazliet līs. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra noslīdēs līdz +2 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē ciklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 999-1004 hektopaskāli jūras līmenī.