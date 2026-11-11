Tuvinieki lūdz brīvprātīgo palīdzību omītes Allas meklēšanā - viņa pazuda bez vēsts pirms vairāk nekā nedēļas
Aļona vietnē "Facebook" lūgusi līdzcilvēku palīdzību savas omītes Allas meklēšanā - 1945. gadā dzimusī kundze pazuda bez vēsts 3. novembrī Saldus novadā, un tuvinieki viņu izmisīgi meklē jau vairāk nekā nedēļu.
"Lūdzam palīdzību omītes Allas meklēšanā!" sociālajos tīklos aicina Aļona. "Mēs joprojām turpinām meklēt mūsu omīti Allu un lūdzam ikvienu, kurš varētu sniegt kaut mazāko informāciju, nepalikt vienaldzīgam."
Sieviete norāda, ka Alla pēdējo reizi manīta 3. novembrī plkst. 11.30. "Omīte pēdējo reizi tika fiksēta uz A9 šosejas, pie krustojuma, kur no kafejnīcas “Birztaliņa” - (Liepu iela, A9 krustojums), iespējams izbraukt Liepājas vai Rīgas virzienā."
"Pieejamā informācija liecina, ka omīte devās pa ceļa kreiso malu "Viadas"/"Viršu" virzienā, bet gar "Viadu", ejot uz Liepājas pusi, kamerās vairs netiek redzēta. Tāpat viņa netika manīta "Viršu" uzpildes stacijas kamerās, kur redzama automašīnu izbrauktuve (krustojums), un no kurienes var doties atpakaļ uz šoseju, rūpnīcu vai garžām!"
"Ir aizdomas, ka viņa ir nogriezusies pirms "Viadas" uz meža ceļu, kur turpināja savu ceļu. Tai dienā viņa dažiem pilsētas iedzīvotājiem ieminējā, ka dosies uz jauno rūpnīcu," norāda kundzes mazmeita.
Viņa publikācijai pievienojusi attēlu, kurā redzams tieši tas apģērbs, kurā Alla bija ģērbusies pazušanas dienā: gaiša, pelēka adīta cepure; tumša, tumši zila ziemas jaka ar kapuci; tumšas bikses; tumši sporta apavi ar gaišu, baltu zoli. "Lūdzam pievērst uzmanību tieši šim apģērbam!" aicina sieviete.
Tāpat viņa ļoti lūdz atsaukties autovadītājus, kuri 03.11. ap plkst. 11.30 brauca pa šo ceļa posmu, un kuriem automašīnā ir video reģistrators. Aicinati atsaukties arī cilvēki, kuriem šajā apkārtnē ir garāžas, dārzi vai īpašumi, kuros varētu būt videonovērošanas kameras. Aļona aicina arī atsaukties ikvienu, kurš tajā dienā atradās šajā apkārtnē un varētu būt kaut ko pamanījis.
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"Lūdzam pārbaudīt arī videoreģistratoru ierakstus un videonovērošanas kameras laika posmā ap plkst. 11. 30. Mums šobrīd ir svarīga katra maza detaļa un informācija! Pat tad, ja neesat pārliecināti, vai redzētais varētu būt nozīmīgs, lūdzu, sazinieties ar mums"
MEKLĒŠANA TIKS TURPINĀTA 14.11.2026. (SESTDIENĀ) pašu spēkiem,bet Aļona norāda, ka tuvinieki ļoti cer uz palīdzību! "Organizējam brīvprātīgo meklēšanu teritorijā, kura vel nav pārmeklēta. Meklēšanu plānots sākt ar rītausmu. Pulcēšanās no plkst. 8:30- 9:00. Pulcēšanās vieta tiks precizēta "WhatsApp" grupā.
"Mums ļoti nepieciešami cilvēki, kuri būtu gatavi pievienoties un palīdzēt meklēt mūsu omīti. Ja vari palīdzēt, lūdzu, raksti mums privāti! Vai pievienojies "WhatsApp" grupai, kurā tiks nosūtīta visa nepieciešamā informācija par pulcēšanās vietu un meklēšanas organizēšanu: https://chat.whatsapp.com/Fnq2HsL1HuKG97rM3zi3op," aicina sieviete.
Jau ziņots, ka Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1945. gadā dzimušo Allu Novožīlovu. Sieviete šā gada 4. novembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Saldus novadā, Brocēnos, Skolas ielā, un nav atgriezusies mājās. Iespējams, devās pastaigāties uz Brocēnu mežu Saldus novadā.
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Bija ģērbusies tumšas krāsas mētelī, galvā pelēka cepure, kājās melni sporta apavi ar uzrakstu ''Bail''. Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un aicina atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!