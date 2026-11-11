FOTO, VIDEO: tūkstošiem latviešu un valsts patriotu Lāčplēša dienā piemin Latvijas brīvības cīnītājus
Tūkstošiem latviešu un valsts patriotu šodien iededza svecītes pie Rīgas pils mūriem un citos pasākumos visā Latvijā atzīmēja Lāčplēša dienu, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.
Tūkstošiem cilvēku Lāčplēša dienā iededza svecītes pie Rīgas pils mūriem, 2026
Trešdienas vakarā tūkstošiem cilvēku iededza svecītes pie Rīgas pils mūriem. Svecītes iedegt nāca gan pieaugušie, gan ģimenes ar bērniem, gan ...
Svecītes pie Rīgas pils mūriem nāca iedegt gan pieaugušie, gan ģimenes ar bērniem, gan klašu kolektīvi skolotāju pavadībā. Bērni nolika svecītes un fotografējās. Svecītes nolikt nāca arī ārzemnieki. Cilvēki krastmalā vairākās vietās dziedāja tautasdziesmas un karavīru dziesmas.
Zālienā ielas malā bija saspraustas lāpas, kas bija izmantotas lāpu gājienā. Agrāk Lāčplēša dienas novakarē vairāki simti patriotiski noskaņotu cilvēku tika devušies lāpu gājienā no Brāļu kapiem uz Brīvības pieminekli, kur kopā ar vīru kopu "Vilki" dziedāja valsts himnu "Dievs, svētī Latviju" un karavīru dziesmas.
Pēc dziesmas "Daugav' abas malas" izpildīšanas lāpu gājiena dalībnieki devās uz 11. novembra krastmalu, kur tika palaists uguns plosts Daugavā un tika turpināts dziedāt dziesmas.
Lāčplēša dienas pievakarē vairāki simti cilvēku Rīgā devās arī lāpu gājienā no Brāļu kapiem uz Brīvības pieminekli. Gājienu ievadīja vīru kopa "Vilki", kam seko Nacionālās apvienības biedri un atbalstītāji, skolēni, vecāki ar bērniem, jaunsargi, ugunsdzēsēji un citi. Daudzi cilvēki lāpu gājienam pievienojas arī pa ceļam.
Tūkstošiem cilvēku Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu, 2026
Trešdienas vakarā tūkstošiem cilvēku iededza svecītes pie Rīgas pils mūriem un citos pasākumos atzīmēja Lāčplēša dienu, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.
Brāļu kapos Latvijas brīvības cīnītāju kapu kopiņas klāj ziedi un izgaismo sveču liesmas. Brāļu kapos militārpersonas pulcējās uz vakara jundu, kas sākās plkst. 18. Kapos ierodas arī iedzīvotāji, lai godinātu kritušos. Daudzi pieaugušie ir paņēmuši līdzi bērnus.
Brāļu kapos iesākas Lāpu gājiens, 2026
Lāčplēša dienas pievakarē vairāki simti cilvēku Rīgā devās lāpu gājienā no Brāļu kapiem uz Brīvības pieminekli. Gājienu ievadīja vīru kopa ...
Valsts prezidents vēl ikvienam drošu, brīvu un demokrātisku Latviju
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, sveicot Latvijas sabiedrību Lāčplēša dienā, vēlēja ikvienam ikdienas steigā saskatīt svarīgāko mērķi - drošu, brīvu un demokrātisku Latviju.
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"Šodien mēs atceramies Latvijas Neatkarības karu un pieminam mūsu varoņus, kuri cīnījās par brīvu Latviju. Viņu varonība un apņēmība vēl aizvien iedvesmo mūs pakāpties augstāk, skatīties tālāk un sargāt valsts neatkarību stiprāk," pauda Rinkēvičs.
Valsts prezidents izteica pateicību karavīriem un zemessargiem, sabiedrotajiem un ikvienam, kurš tur godā Latvijas brīvības cīnītāju vērtības, kā arī ikvienam, kurš rūpējas par drošību savās mājās, novadā un Latvijā.
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju". Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas-Krievijas miera līgums.