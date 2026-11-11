"20 gadi pie traktora stūres, bet šādu skatu piedzīvoju pirmo reizi!" Jānis Valmieras pusē pamana ko neredzētu. VIDEO
Jānis vietnē "Facebook" dalījies ar neparastu novērojumu, norādot, ka kaut ko tādu savā dzīvē redzējis pirmo reizi.
"Teic, ka laukos katra diena ir savādāka, šodien lauksaimniecība satikās ar meža mežonīgo dabu aci pret aci! 20 gadi pie traktora stūres, bet šādu skatu caur logu piedzīvoju pirmo reizi," vietnē "Facebook" norāda Jānis, daloties ar video kurā redzams vilks, kurš pāri laukam velkt nomedītu stirnēnu.
Viņa iemūžinātais video pārsteidzis daudzus. "Šādi kadri bieži negadās," piekrīt Māris. "Nabags mocas pa kukurūzas kātiem," pauž Guntars. Bet Velga piebilst, ka "visi grib ēst". "Vilkam nav veikalu ar lauksaimnieku sagādātiem produktiem..." pauž sieviete.
Tikmēr citi pārmetuši Jānim par to, ka viņš mediekam piebraucis tik tuvu. "Nevajadzēja braukt virsū ar traktoru, varēji nofilmēt no gabala un ļaut vilcim iet savu ceļu un paēst. Jums taču ar nepatiktu ka edīsiet un viens ar kameru brauks mutē??" norāda Māris. "Varbūt stiepa medījumu mazajiem vilkučiem, bet te viens iztraucēja..." piebilst Anastasija. "Vai vilks beigās dabūja noēst savu stirnu? Vai palika tukšā?" vaicā Sandra.
Jānis skaidrojis, ka "gan jau nakts aizsegā vilks atgriezīsies un dabūs savu medījumu". Bet Biruta norāda, ka viņai žēl ir stirnas, nevis vilka. "Ja vilka vietā būtu suns, tad, ak, dievs,kas tik nebūtu jādzird! Vilka žel, bet stirna, nē..." pārdomās dalās sieviete.