Brāļu kapos iesākas Lāpu gājiens, 2026
Lāčplēša dienas pievakarē vairāki simti cilvēku Rīgā devās lāpu gājienā no Brāļu kapiem uz Brīvības pieminekli. Gājienu ievadīja vīru kopa ...
FOTO: gaismas ieskauti, simtiem latviešu devušies Lāčplēša dienas lāpu gājienā
Simtiem latviešu Lāčplēša dienas pievakarē devušies lāpu gājienā no Brāļu kapiem uz Brīvības pieminekli.
Gājienu ievadīja vīru kopa "Vilki", kam seko Nacionālās apvienības biedri un atbalstītāji, skolēni, vecāki ar bērniem, jaunsargi, ugunsdzēsēji un citi. Daudzi cilvēki lāpu gājienam pievienojas arī pa ceļam. Brāļu kapos Latvijas brīvības cīnītāju kapu kopiņas klāj ziedi un izgaismo sveču liesmas.
Brāļu kapos militārpersonas pulcējās uz vakara jundu, kas sākās plkst. 18. Kapos ierodas arī iedzīvotāji, lai godinātu kritušos. Daudzi pieaugušie ir paņēmuši līdzi bērnus.
Kā ziņots, trešdien Rīgā notiek vairāki Lāčplēša dienai veltīti pasākumi. Plkst. 18 plānota brīvības cīnītāju godināšana pie Brīvības pieminekļa un lāpu gājiena turpinājums līdz 11. novembra krastmalai, kam sekos uguns plosta palaišana Daugavā pie Akmens tilta un sadziedāšanās pie Rīgas pils mūra vīru kopas "Vilki" vadībā.
No plkst. 19 Bāriņu ielā pie Uzvaras parka norisināsies pasākums "Rīga, mūžības skartā", kurā uzstāsies grupas "Juuk" un "The Sound Poets", kā arī būs skatāms koncertuzvedums "Rīga, mūžības skartā" ar Jāņa Lūsēna mūziku un Aleksandra Čaka dzeju. Solisti būs Ērika Eglija-Grāvele, Raimonds Celms, Atis Ieviņš un Ingus Ulmanis.