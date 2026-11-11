FOTO: Šogad sesto reizi patriotiskajā mēnesī visā Latvijā bērni zīmēs savu Latviju
Novembrī - patriotiskajā mēnesī - jau sesto gadu bērni visā Latvijā tiek aizināti zīmēt savu valsti, novadu un pilsētu: kāda tā bija vakar, kāda ir šodien un kāda būs nākotnē. Bērnu zīmējumi pārtop skaistās animācijās, kuras šogad būs skatāmas uz ēkām Salacgrīvā, Ainažos, Mazsalacā, Saldū, Taurenē un arī Rīgā.
"Bērni zīmē Latviju" ir viens no "Gaismas stāstu" notikumiem un notiek Latvijā kopš 2015. gada. Līdz šim akcija "Bērni zīmē Latviju" notikusi 15 reizes.
Šogad Saldū bērnu darbi būs skatāmi Lāčplēša dienā svētku koncerta laikā 11. novembrī uz ēkas Striķu ielā 2 no Oskara Kalpaka laukuma puses. Gaidot patriotiskos svētkus tieši šim koncertam pēc Saldus TIKS centra aicinājuma, dažāda vecuma Saldus Mākslas skolas audzēkņi radīja unikālus mākslas darbus, izmantojot ēkas šablonu un labākie no darbiņiem ir pārtapuši projekcijās.
Mazsalacā akcija “Bērni zīmē Latviju” notiks jau otro reizi un tajā šoreiz ir iesaistījušies Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēni. “Nav vienas pareizās atbildes uz jautājumu “Kas ir Latvija?” - vienam tā ir ģimene un draugi, citam - Latvijas daba, dzīvnieki, simboli vai kāda īpaša, sirdij tuva vieta. Katrs bērns savā darbā zīmējis personīgu stāstu par Latviju, attēlojot sev nozīmīgo, pazīstamo un mīļo un nu skolēnu idejas un talants kļuvuši par daļu no pilsētvides,” stāsta pedagoģe Gita Sirmā. Mazsalacā bērnu zīmējumi skatāmi gan 11. novembrī, gan no 13. līdz 18. novembrim uz fasādes Ērenpreisa ielā 1.
Šogad sesto reizi patriotiskajā mēnesī visā Latvijā bērni zīmēs savu Latviju
Taurenē bērnu zīmējumi būs skatāmi uz Rudiņu ēkas no 11. līdz 18. novembrim. Tos veidojuši Taurenes pirmsskolas iestādes “Asniņš” grupu “Pūcēni” un “Skudriņas” bērni pedagogu Ilutas Mārtiņjēkabas un Mārītes Toras vadībā un Taurenes pamatskolas absolventi pedagoģes Ingrīdas Batņas vadībā.
Limbažu novadā šoreiz bērnu radošajos darbos iemūžināta skaistā Salacgrīva - pilsēta, kas dzīvo starp Salacas krastiem un vēl ir tikai ceļā uz savu simtgadi 2028.gadā un Ainaži - pilsēta ar savu īpašo piejūras stāstu, kas šogad jau nosvinēja skaisto 100 gadu jubileju. Savu redzējumu, izjūtas un mīlestību pret dzimto vietu zīmējumos atklājuši Salacgrīvas vidusskolas, Ainažu skolas un Salacgrīvas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. “Bērni zīmē Latviju” projekcijas būs skatāmas Salacgrīvā, Rīgas ielā 5 un uz Ainažu Kultūras nama fasādes Valdemāra iela 50 no 11. līdz 18. novembrim katru vakaru no plkst. 17.00 - 22.00.
Rīgā bērnu zīmējumi izgaismos koncertzāli "Ave Sol" (Citadeles ielā 7) no 15. līdz 18. novembrim. 2026. gads ir īpašs Latvijas kormūzikas un komponistu saimei – aprit 105 gadi kopš izcilo diriģentu, brāļu Imanta un Gido Kokaru dzimšanas, savukārt komponists Pauls Dambis šogad svinēja 90 gadu jubileju. Viņu daiļrade ir nozīmīga Latvijas mūzikas kultūras daļa. Godinot Latvijas mūzikas meistarus un viņu devumu kultūras mantojumā, projekta muzikālajā fonā skanēs Paula Dambja skaņdarbs “Precību dancis” Rīgas kamerkora “Ave Sol” izpildījumā. Mūzika kļūs par neredzamu pavedienu, kas savienos bērnu zīmējumus, Latvijas kultūras tradīcijas un svētku noskaņu.
Informāciju sagatavoja “Gaismas stāstu” komanda.