Bez liekas birokrātijas. Saņemt aizdevumu ēkas atjaunošanai kļuvis daudz vienkāršāk
Atbalstu daudzdzīvokļu māju remontam un labiekārtošanai tagad saņemt ir vienkāršāk. Īpašnieki var pieteikties bez liekas birokrātijas un biedrību dibināšanas.
Ministru kabinetā 28. jūlijā tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 481 Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās, to teritoriju labiekārtošanai un daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai, kas stiprina dzīvokļu īpašnieku kopību iespējas patstāvīgi rīkoties un izmantot valsts atbalstu, tostarp slēgt līgumus.
Līdz šim atbalsta programmas ietvaros aizdevumam varēja pieteikties un to saņemt tikai ar pilnvarotas personas, proti, Latvijā reģistrētas juridiskas personas starpniecību. Praksē tas bieži radīja papildu administratīvo slogu, jo dzīvokļu īpašniekiem bija jāveido biedrība vai jāpilnvaro cita juridiska persona, lai gan tiesības un pienākumi pēc būtības pieder dzīvokļu īpašnieku kopībai.
“Samazinot administratīvos šķēršļus, mēs veicināsim daudzdzīvokļu māju atjaunošanu, energoefektivitātes uzlabošanu un dzīves vides sakārtošanu, vienlaikus atbalstot arī piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu. Tas ļaus dzīvokļu īpašniekiem efektīvāk izmantot valsts sniegtās iespējas savu māju attīstībai,” saistībā ar grozījumu pieņemšanu sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Grozījumu mērķis ir pilnveidot sabiedrības "Altum" īstenotās atbalsta programmas nosacījumus, pielāgojot tos Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2026. gada 5. janvārī.
Apstiprinātie grozījumi paredz:
*paplašināt atbalsta saņēmēju loku, nosakot, ka aizdevumu var saņemt arī dzīvokļu īpašnieku kopība pati savā vārdā;
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*precizēt pārstāvja jēdzienu, nosakot, ka pieteikumu var iesniegt un līgumu slēgt gan fiziska, gan Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas darbojas kā dzīvokļu īpašnieku kopības likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona;
*saglabāt līdzšinējo iespēju atbalstu saņemt ar pilnvarotas personas starpniecību, piemēram, biedrībai saņemot aizdevumu dzīvokļu īpašnieku interesēs, tādējādi nodrošinot elastību dažādās situācijās un tiesisko pēctecību jau uzsāktajos procesos;
*piešķirt "Altum" tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt no valsts informācijas sistēmām programmas īstenošanai nepieciešamo informāciju.
Šīs izmaiņas padarīs atbalsta programmu pieejamāku un vienkāršāk izmantojamu dzīvokļu īpašnieku kopībām, samazinot administratīvos šķēršļus un paātrinot lēmumu pieņemšanu par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu, vēstīts Būvniecības informācijas sistēmas vietnē.
Attīstības finanšu institūcija "Altum" informē, ka aizdevumam var pieteikties, ja:
*Mājā ir vismaz divas dzīvojamo telpu grupas.
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*Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmuma pieņemšanai sākotnējā kopsapulcē nepieciešams, lai par nobalso dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem (50% + 1 balss), savukārt atkārtotā kopsapulcē nepieciešams, lai par nobalso vairāk nekā puse (50% + 1 balss) no reģistrācijas sarakstā reģistrētajiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem. Mājās, kuras nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, vairāk nekā puse (50% + 1 balss), ja veicamās darbības klasificējamas kā obligātās pārvaldīšanas darbības saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.
*Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) ir mazākas par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā.
*Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja.
*Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai, kas nav vecāks par 3 mēnešiem uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdi.