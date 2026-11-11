Rīgā aizturēta skinhedu grupa, kuras dalībnieku vidū arī mazgadīgas personas
29. oktobrī Valsts policija sadarbībā ar Valsts drošības dienestu veica vairākas kratīšanas un aizturēja četras personas saistībā ar svešas mantas ...
Valsts drošības dienests aicina vecākus pievērst uzmanību izmaiņām bērnu uzvedībā - svarīgi laikus atklāt iespējamu radikalizāciju
Valsts drošības dienests (VDD) aicina vecākus būt vērīgiem un pievērst uzmanību pārmaiņām bērnu uzvedībā, ikdienas paradumos un interesēs. Dienests uzsver, ka savlaicīga pazīmju pamanīšana un preventīva rīcība var palīdzēt novērst iespējamu apdraudējumu gan pašam bērnam, gan apkārtējiem.
Šis aicinājums izskan laikā, kad sabiedrības uzmanību piesaistījusi Valsts policijas un VDD kopīgā izmeklēšana par iespējamu vardarbību un ļaunprātīgu dedzināšanu, kurā iesaistīti skinhedu grupējuma biedri, tostarp nepilngadīgie.
Kā jau vēstīts, 29. oktobrī Valsts policija sadarbībā ar Valsts drošības dienestu aizturēja četras personas – trīs nepilngadīgos un vienu pilngadīgo –, kuras sevi pieskaita skinhedu subkultūrai. Viņas tiek turētas aizdomās par vardarbības pielietošanu pret cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un svešas mantas tīšu bojāšanu ar dedzināšanu. Kriminālprocess par iespējamu smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu tika sākts jau šā gada 26. janvārī, bet oktobra beigās likumsargi veica kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās.
Kratīšanu laikā atrasta skinhedu atribūtika – apģērbs, zābaki, piespraudes, attēli un maskas –, kā arī kastetes, naži, ieročiem līdzīgi priekšmeti un citi objekti, kas, iespējams, izmantoti izmeklējamos noziegumos. Izmeklēšanā noskaidrots, ka grupējumā iesaistītas arī mazgadīgas un 14 gadu vecumu sasniegušas personas. Trīs nepilngadīgie atzīti par aizdomās turētajiem, viņiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Savukārt par divām personām, kuras iespējamā nodarījuma izdarīšanas brīdī vēl nebija sasniegušas 14 gadu vecumu, tiks lemts jautājums par audzinoša rakstura piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu. Kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.