Latvijā pieaug saslimstība ar elpceļu infekcijām - īpaši strauji palielinājies pneimonijas gadījumu skaits
Saslimstība ar gripu Latvijā aizvadītajā nedēļā nedaudz pieaugusi - no 15 līdz 15,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, tomēr joprojām saglabājas zemā līmenī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Gripa aizvadītajā nedēļā klīniski noteikta 12 pacientiem. Kopumā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju aktivitāte bijusi nedaudz paaugstināta, bet saglabājusies aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī. Pacienti ar akūtām elpceļu infekcijām veidojuši 15% no kopējā pacientu skaita 48 gripas monitoringā iesaistītajās ģimenes ārstu praksēs.
Ar citu akūtu elpceļu infekciju simptomiem pie ģimenes ārstiem vērsušies 780 pacienti jeb 1017,4 pacienti uz 100 000 iedzīvotāju. Tas ir par 2,5% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad saslimstība bija 992,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Savukārt saslimstība ar pneimoniju gandrīz dubultojusies - no 11 līdz 20,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Monitoringa ambulatorajās iestādēs ar pneimoniju aizvadītajās nedēļās vērsušies 16 pacienti. Lai gan saslimstība ar pneimoniju nedēļas laikā pieaugusi gandrīz divas reizes, tā bijusi aptuveni divas reizes zemāka nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā, kad tika reģistrēti 38,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Desmit monitoringā iesaistītajās slimnīcās Rīgā un citos Latvijas reģionos pacienti ar smagu akūtu elpceļu infekciju veidojuši 2,6% no stacionētajiem pacientiem, salīdzinot ar 2,5% iepriekšējā nedēļā. No izmeklētajiem pacientiem astoņiem jeb 3,1% apstiprināta A tipa gripa, vienam jeb 2,2% - respiratori sincitiālais vīruss (RSV), bet trim jeb 1,2% Covid-19.
Aizvadītajā nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar gripas infekciju. Kopš monitoringa sezonas sākuma saņemts viens paziņojums par nāves gadījumu pacientam ar laboratoriski apstiprinātu A tipa gripu. Pacients bija vecāks par 90 gadiem, viņam bija vairākas blakusslimības un viņš nebija vakcinēts pret gripu.
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Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēts 221 klīniskais paraugs. Gripas vīrusi apstiprināti desmit paraugos jeb 4,5% gadījumu, pozitīvo paraugu īpatsvaram saglabājoties aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī, kad tas bija 4,6%. No apstiprinātajiem gripas gadījumiem deviņos konstatēts A tipa, bet vienā - B tipa gripas vīruss. Vienā paraugā jeb 0,5% gadījumu apstiprināts RSV.
Laboratoriski apstiprināto Covid-19 paraugu īpatsvars samazinājies no 3,4% līdz 1,9%. Kopš monitoringa sezonas sākuma saņemta informācija par diviem nāves gadījumiem pacientiem ar Covid-19 infekciju.
Nacionālā veselības dienesta (NVD) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga aģentūru LETA informēja, ka pagājušajā nedēļā zāļu lieltirgotava, kas veic pretgripas vakcīnu piegādes vakcinācijas iestādēm, saņēmusi visas piegādes līgumā paredzētās vakcīnu devas. Šīs nedēļas laikā zāļu lieltirgotava plāno vakcinācijas iestādēm piegādāt pretgripas vakcīnu devas atbilstoši SPKC apstiprinātajam pasūtījumam.
Štālberga uzsvēra, ka šai sezonai pasūtīts lielāks valsts apmaksāto pretgripas vakcīnu skaits nekā iepriekšējai sezonai. 2025./2026. gada sezonā tika pasūtītas vairāk nekā 139 000 vakcīnu devu, bet 2026./2027. gada sezonā - vairāk nekā 148 000 devu.
Lai mazinātu elpceļu infekciju izplatību, SPKC iesaka regulāri mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, vēdināt telpas un tīrīt virsmas, kurām cilvēki bieži pieskaras. Klepojot vai šķaudot, muti un degunu ieteicams aizsegt ar vienreizlietojamu salveti vai saliektu elkoni.
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Ja parādās klepus, iesnas, kakla sāpes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra, ieteicams palikt mājās, izvairīties no cieša kontakta ar citiem un vajadzības gadījumā sazināties ar ģimenes ārstu. Īpaši svarīgi no inficēšanās pasargāt seniorus, grūtnieces, mazus bērnus un cilvēkus ar hroniskām slimībām.
SPKC atgādina, ka vakcinācija ir efektīvākais veids, kā mazināt smagas gripas, komplikāciju un hospitalizācijas risku. Tā īpaši ieteicama cilvēkiem ar paaugstinātu smagas slimības gaitas risku. Pret gripu jāvakcinējas katru gadu, jo vīrusi mainās un vakcīnu sastāvu ik sezonu pielāgo cirkulējošajiem vīrusiem.
Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas. Pret gripu un Covid-19 iespējams vakcinēties vienā ārsta apmeklējumā.