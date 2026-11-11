Naktī Latvijā būs lietus un migla.
Sabiedrība
Šodien 14:37
Migla, lietus un slapjš sniegs! Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem tuvākajā diennaktī
Naktī uz ceturtdienu daudzviet Latvijā brīžiem līs, vietām valsts austrumos gaidāms arī slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.
Lielā valsts daļā redzamību pasliktinās dūmaka un migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs nedaudz stiprāks - gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, piekrastē - līdz +7 grādiem.
Gan naktī, gan dienā debesis būs pārsvarā apmākušās. Dienā vietām uzlīs, bet ceturtdienas vakarā daudzviet gaidāms neliels lietus un sniegs.
Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pēcpusdienā un vakarā būs 0..+5 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī debesis klās mākoņi, gaidāms īslaicīgs lietus un mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +2..+4 grādi.