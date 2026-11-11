Eiropas Jūras ostu organizāciju ESPO arī turpmāk vadīs Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš
Eiropas Jūras ostu organizācijas (European Sea Ports Organisation - ESPO) Ģenerālā asambleja, kas š.g. 10. novembrī norisinājās Briselē, Beļģijā uz otro pilnvaru termiņu (2026–2028) atkārtoti par ESPO prezidentu ievēlējusi Ansi Zeltiņu, savukārt Sedriks Virsiljo (Cedric Virciglio) un Herardo Landaluse (Gerardo Landaluce) atkārtoti ievēlēti par organizācijas viceprezidentiem.
“ESPO prezidenta un abu viceprezidentu pārvēlēšana apliecina organizācijas biedru uzticību līdzšinējai vadībai un tās darbam, pārstāvot Eiropas ostu intereses Eiropas Savienības līmenī. Aizvadīto divu gadu laikā ESPO vadība ir mērķtiecīgi strādājusi, lai stiprinātu Eiropas ostu lomu un ietekmi ES politikas veidošanā, pievēršoties būtiskiem ostu nozares izaicinājumiem un attīstības iespējām konkurētspējas, ilgtspējas, enerģētikas pārejas, drošības un noturības jomās,” teikts ESPO paziņojumā medijiem.
Pēc atkārtotas ievēlēšanas ESPO prezidents Ansis Zeltiņš norādīja: “Vēlos pateikties ESPO biedriem par man un abiem viceprezidentiem – Herardo un Sedrikam – izrādīto uzticību. Kopā ar ESPO sekretariātu turpināsim darbu, lai stiprinātu organizācijas lomu kā galvenajam Eiropas ostu interešu pārstāvības centram Briselē neatkarīgi no ostu ģeogrāfiskā novietojuma, darbības specifikas vai lieluma. Šajos nemierīgajos laikos ir īpaši svarīgi sadarboties, savstarpēji atbalstīt citam citu, veidot uzticēšanās un sadarbības vidi un paust vienotu nostāju.”
Ar atkārtoti ievēlēto vadību ESPO turpinās darbu, lai stiprinātu Eiropas ostu konkurētspēju, ilgtspēju un noturību, vienlaikus nodrošinot ostu nozīmīgo lomu Eiropas transporta, enerģētikas un ekonomikas attīstībā.
1993. gadā dibinātā ESPO organizācija pārstāv Eiropas jūras ostas Eiropas Savienībā, aizstāvot savu biedru intereses Eiropas institūcijās, kā arī popularizējot Eiropas ostu redzējumu un vērtības Eiropas politikas veidotāju vidū. Savas darbības laikā ESPO ir kļuvusi par unikālu Eiropas ostu domu apmaiņas un zināšanu platformu, kas ir patstāvīgā dialogā ar visiem Eiropas ostu un jūrniecības nozares spēlētājiem.
Rīgas brīvostas pārvalde darbojas ESPO jau kopš 1998. gada, kad kā pirmā no Latvijas ostām tika uzņemta par ESPO asociēto biedru. Kopš 2004. gada un Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Rīgas brīvostas pārvalde ir pilntiesīgs ESPO biedrs.
Ansis Zeltiņš ir Rīgas brīvostas pārvaldnieks kopš 2017. gada un jūrniecības nozarē darbojas jau vairāk nekā 25 gadus. Šajā laikā ir pārstāvējis valsti dažādos jūrniecības nozares starptautiskajos forumos, t.sk. Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (IMO), Starptautiskajā Hidrogrāfijas organizācijās (IHO), bijis Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) valdes loceklis un Eiropas Padomes kuģniecības darba grupas vadītājs. Kopš 2018. gada Ansis Zeltiņš ir arī Baltijas ostu organizācijas (BPO) valdes loceklis. Ansim Zeltiņam ir vecākā kapteiņa palīga kvalifikācija uz kuģiem 3000 BT un lielākiem.