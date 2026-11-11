Ludzas novadā auto salonā un bagāžniekā atrod septiņus robežpārkāpējus; aizturēts Baltkrievijas pilsonis
Ludzas novadā otrdien aizturēts Baltkrievijas pilsonis, kurš automašīnā pārvadājis septiņus cilvēkus, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu, informē Valsts robežsardze.
10.novembrī, pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Zaļesjes pagastā apturēja automašīnu «Škoda», kuru vadīja Baltkrievijas pilsonis. Pārbaudot transportlīdzekli, tā salonā un bagāžas nodalījumā tika atrasti septiņi cilvēki bez derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām.
Noskaidrots, ka šīs personas iepriekš nelikumīgi šķērsojušas Latvijas un Baltkrievijas robežu. Pret automašīnas vadītāju sākts kriminālprocess par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma vai ārkārtējās situācijas laikā. Šāds nodarījums paredzēts Krimināllikuma 285. panta 3.^1 daļā.
Septiņas personas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas.
Valsts robežsardze atgādina, ka Latvijas austrumu robežas drošības stiprināšanai 11. augustā sākta operācija «Vilkatis». Tās mērķis ir reaģēt uz Baltkrievijas īstenoto hibrīdo apdraudējumu, izmantojot nelegālo migrāciju, kā arī būtiski samazināt nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu skaitu un nepieļaut to atkārtošanos.
Šogad Valsts robežsardze sākusi 179 kriminālprocesus par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un palīdzēšanu nelikumīgi uzturēties Latvijā. No tiem 82 izdalīti no iepriekš sāktiem kriminālprocesiem. Kopumā šajās lietās iesaistītas 121 persona.
Robežsardze norāda, ka par šādiem noziegumiem tiesas piespriež arī ilgus cietumsodus. Vienā lietā vainīgajai personai piespriesti pieci gadi cietumā, citā – seši gadi un viens mēnesis.
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Robežsardze aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelegālo migrantu pārvadāšanā vai citā palīdzībā viņu nelikumīgai uzturēšanās nodrošināšanai Latvijā un Eiropas Savienībā.
Kā informē robežsardze, aizvadītajā nedēļā stājušies spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas pastiprina atbildību par nelikumīgas migrācijas organizēšanu un ar personu nelikumīgu pārvietošanu un uzturēšanos saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Par šādiem noziegumiem atkarībā no nodarījuma apstākļiem var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku līdz 12 gadiem, kā arī konfiscēt mantu un noteikt probācijas uzraudzību.