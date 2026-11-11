"Kaķis 1 gab.": valsts izsludina cenu aptauju, meklējot pircēju konfiscētai deviņgadīgai kaķenei
Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) līdz 12. novembrim ir izsludinājusi cenu aptauju, kurā tiek meklēts pircējs deviņgadīgai bezšķirnes kaķenei. Tiesības iegādāties konfiscēto dzīvnieku iegūs tas, kurš piedāvās augstāko cenu, liecina aģentūras mājas lapā publiskotā informācija.
Oficiālajā paziņojumā "Cenu aptauja līdz 12.11.2026. 'Valstij piekritīgā dzīvnieka - VPM-1442'. Kaķis (bezšķirnes)" norādīts, ka realizējamais objekts, kas dokumentācijā dēvēts par "VPM-1442 kaķis 1 gab.", ir aptuveni deviņus gadus veca sieviešu dzimtes bezšķirnes kaķene ar reģistrētu mikročipu. Šobrīd dzīvnieks atrodas biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" patversmē Rīgā, Mežapurva ielā, kur potenciālie pircēji to varējuši iepriekš apskatīt.
Savi finanšu piedāvājumi interesentiem NVA jāiesniedz līdz ceturtdienas, 12. novembra, rītam. Noteikumi paredz, ka uzvarēs tas pretendents, kurš piedāvās visaugstāko cenu, taču vienādu piedāvājumu gadījumā priekšroka tiks dota tam pircējam, kurš savu pieteikumu būs iesniedzis pirmais.
Tā kā dzīvnieka pārdošana notiek saskaņā ar valstij piekritīgās mantas realizācijas noteikumiem, pircējam ir jāatbilst vairākām formālām prasībām. Proti, personai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, kā arī nedrīkst būt pasludināts maksātnespējas process. Šo informāciju aģentūra pirms lēmuma pieņemšanas pārbaudīs publiskajās datubāzēs.
Cenu aptaujas uzvarētājam par kaķeni būs jāveic 100% priekšapmaksa divu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pēc tam piecu dienu laikā jaunajam saimniekam dzīvnieks no Juglas patversmes jāizņem, parakstot mantas nodošanas un pieņemšanas aktu. NVA iepirkuma dokumentācijā arī uzsvērts: "Dzīvnieks pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atpakaļ netiek pieņemts."
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Aģentūra brīdina, ja jaunais saimnieks dzīvnieku savlaicīgi nepaņems, viņam būs jāsedz visi NVA izdevumi par kaķenes turpmāko glabāšanu patversmē. Savukārt, ja tas netiks izdarīts 10 dienu laikā, valsts patur tiesības to pārdot atkārtoti, neatgriežot pircējam iemaksāto naudu.
Par valstij piekritīgu mantu, tostarp mājdzīvnieki, parasti kļūst dzīvnieki, kas konfiscēti kriminālprocesos, administratīvo pārkāpumu lietās (piemēram, par cietsirdīgu izturēšanos vai labturības noteikumu pārkāpumiem), kā arī gadījumos, kad saimnieks ir miris un viņam nav mantinieku.