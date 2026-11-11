Notikuma vietā ieradās Rīgas pašvaldības policija, kas izsauca Valsts policiju.
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Šodien 12:56
Nakts vidū Barona ielā agresīvs vīrietis sācis demolēt puķu podus; policijai nācies izsaukt mediķus
Rīgā, Krišjāņa Barona ielā, aizvadītajā naktī agresīvs vīrietis nogāzis puķu podus un ceļa zīmi.
Ap plkst. 1.30 saņemts izsaukums, ka Barona ielā agresīvi noskaņots vīrietis nogāzis uz ielas novietotos priekšmetus - puķu podus un ceļa zīmi. Notikuma vietā ieradās Rīgas pašvaldības policija, kas izsauca Valsts policiju.
Ņemot vērā, ka vīrietis uzvedās neadekvāti, tika izsaukti mediķi, kas viņu nogādāja ārstniecības iestādē.
Nogāztie priekšmeti novietoti atpakaļ savās vietās, un par šo gadījumu policijā nav saņemts iesniegums. Attiecīgi par notikušo izbeigta administratīvā lietvedība.