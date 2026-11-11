Ekrānuzņēmums no Facebook.com
"Ir kāda īpaša tradīcija" Rinkēvičs internetā padalās ar sirsnīgu, personīgu tradīciju svētku mēnesī
Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam valsts svētku mēnesī izveidojusies īpaša un personīga tradīcija – godināt Latvijas brīvības cīnītājus viņu atdusas vietās. Šogad prezidents īpašu godu izrādījis Līnai Čankai-Freidenfeldei. Viņa bija pirmā sieviete, kas apbalvota ar Lāčplēša Kara ordeni.
To prezidents atklājis savā sociālā tīklā "Facebook" kontā.
Šogad 5. novembrī, dienā, kad apritēja Līnas Čankas-Freidenfeldes dzimšanas diena prezidents devies uz Rendas kapiem, kur atrodas šīs izcilās vēsturiskās personības atdusas vieta.
"Viņas dzīves gājums ir apbrīnojams un pilns varonības gan Pirmajā pasaules karā, gan Brīvības cīņās," uzsver prezidents, atgādinot par Čankas-Freidenfeldes nozīmīgo lomu Latvijas valsts tapšanas vēsturē. Viņa ir iegājusi vēsturē kā pirmā sieviete, kurai par izrādīto drosmi piešķirts augstākais militārais apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis.
Savu patriotisko ierakstu prezidents noslēdzis ar spēcīgu veltījumu: "Mūžīga piemiņa mūsu lāčplēšiem un lāčplēsēm!"